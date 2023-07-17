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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

دبیر شورای اسلامی شهر کرج:

استفاده از ظرفیت سراهای محله در کرج مغفول نماند

استفاده از ظرفیت سراهای محله در کرج مغفول نماند

کرج- دبیر شورای اسلامی شهر کرج به نقش ویژه مردم در تحقق اهداف مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت سراهای محله مغفول نماند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منعمی بعد از ظهر دوشنبه در کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای شهر کرج اظهار داشت: استفاده از پتانسیل‌های سرای محلات در به کارگیری مشارکت اقشار مختلف مردم اعم از سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند مدیریت شهری را در تحقق اهداف مدیریت شهری یاری دهد و همچنین دسترسی شهروندان را به دریافت خدمات در نزدیکی محل سکونت تسهیل می‌کند.

وی نقش بانوان در مشارکت سراهای محلات را مهم دانست و افزود: استفاده از توانمندی مادران که مدیریت خانواده و تربیت فرزند را نیز بر عهده دارند، در مراکز فرهنگی می‌تواند در ارتقا فرهنگ و دانش مخاطبین تأثیر مستقیم خواهد داشت.

دبیر شورای اسلامی شهر کرج در پایان تاکید داشت: فعالیت سراهای محله تأثیر مستقیمی در جامعه دارد زیرا این اماکن به عنوان مراکز واسط بین مردم و شهرداری، می‌توانند یکی از ابزارهای توانمند سازی و جذب مشارکت مردمی با رویکرد تکیه بر محله محوری و داشتن شهری سالم و پویا باشد.

کد مطلب 5838962

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