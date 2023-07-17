قرارداد قلعه نویی با یک شرط تا جام جهانی ۲۰۲۶ امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره آخرین وضعیت قرارداد امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران گفت: من قرارداد را امضا کردم. در واقع همزمان امضا می‌کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: آقای قلعه نویی تا جام جهانی (۲۰۲۶) هستند. به هر جهت شرایطی در قرارداد گذاشتیم که خاص است. قلعه نویی باید تیم ملی را جزو چهار تیم برتر جام ملت‌ها قرار دهد ولی من تصورم این است به خوبی تیم را جمع کرده است. وفاداری و تعهد در تیم ایجاد شده است. شرایط مطلوبی در تیم ملی وجود دارد. شرایط آرامی در تیم ملی حکم‌فرماست.

تاج یادآور شد: من از عملکرد آقای قلعه نویی و سیستم مدیریتی فدراسیون راضی هستم. قرارداد قلعه نویی منعقد شده است. گاهی عجله می‌کنیم. آن هم دلیل خاصی ندارد. چون ما باید پول کادرهای فنی را بدهیم. بعضی تغییرات در قرارداد فرض کنید قبلاً در مصوبه هیأت رئیسه طور دیگری بود و الان فرق می‌کند. این اتفاق‌ها موجب تأخیر شد. الان قراردادها برای تیم نوجوانان، امید و بزرگسالان بسته شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره انتقاد سرمربیان تیم‌های راه یافته به لیگ قهرمانان آسیا درباره کمبود بازیکن بالای ۲۳ سال طبق قانون جدید سازمان لیگ و فدراسیون یادآور شد: حضور ۱۹ بازیکن بالای ۲۳ سال برای جوانگرایی است. به هر حال تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا برنامه فشرده‌ای دارند. این هم آیه محکم نیست. از من خواستند که دیروز بازنگری داشته باشیم تا شرایط جدید نقل و انتقالاتی داشته باشیم. آئین نامه جدید کاهش صد درصدی هزینه‌ها را به همراه داشت!