به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یساولی اظهار کرد: همه ساله با فرارسیدن ماه محرم، مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر کشور برگزار میشود و به همین منظور از روزهای قبل، بسیاری از هموطنان نسبت به آمادهسازی اماکن مذهبی و تکایا برای پذیرایی از عزاداران آن امام همام و یاران باوفایش اقدام میکنند.
وی افزود: بسیاری از این نقاط مانند مساجد، شبستانها، حسینیهها، مهدیهها و… به دلیل همیشگی و دائمی بودن تا حدی از آمادگی و ایمنی لازم برخوردار هستند، اما از آنجایی که این نقاط، به تنهایی پاسخگوی جمعیت مشتاق عزادار نیستند، در محلات سطح شهر، اماکنی تحت عنوان "تکیه" برپا میشود که مردم در آن تجمع کرده و به مراسم عزاداری خود میپردازند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان داشت: تکیهها محلهای موقتی هستند که فقط به همین منظور و در این ایام برپا شده و پس از آن نیز به سرعت جمعآوری میشوند، غیردائمی و موقتی بودن این تکایا باعث میشود که در بسیاری از آنها ایمنی کمی وجود داشته باشد و با توجه به جمعیت زیادی که در این شبها در تکایا حاضر میشوند از ریسک بالایی برخوردار بوده و یک اشتباه کوچک میتواند منجر به یک حادثه بزرگ شود.
وی گفت: در همین راستا توصیه و موارد ایمنی تدوین شده است و امیدواریم با رعایت این نکات امسال همانند سالهای گذشته، تمام اماکن مذهبی و تکایا مراسم خود را بدون حادثه به پایان برسانند.
۱- تکایای عزاداری وایستگاههای صلواتی باید در موقعیتی قرار گیرند که امکان دسترسی نیروهای عملیاتی آتشنشانی به آن میسر بوده و باعث سد معبر و یا مختل نمودن عبور و مرور خودروها نشوند.
۲- بهمنظور پیشگیری از ایجاد ترافیک و وقوع حوادث احتمالی، از برپایی تکایای عزاداری وایستگاههای صلواتی در میدانها خودداری شود.
۳- تکایا و ایستگاههای صلواتی نباید در زیر تیرهای چراغبرق و یا در مجاورت منازل مسکونی برپا شوند زیرا در صورت بروز هرگونه حریق احتمالی امکان سرایت آتشسوزی به منازل مسکونی همجوار، وجود دارد.
۴- برق محل باید از انشعابات استاندارد تأمین شده و سیستم برقرسانی مذکور حتماً به فیوز متناسب با آمپر مصرفی مجهز شود.
۵- جهت انتقال برق صرفاً از کابلهای متناسب با آمپر مصرفی استفاده نموده (حداقل سایز کابل مورد استفاده ۴*۳ میلیمتر مربع پیشنهاد میشودد) و همچنین کابلها از مکانی ایمن و عاری از هرگونه مواد قابل اشتعال انتقال داده شوند.
۶- از عبور دادن سیمها و کابلها از لابهلای داربستهای فلزی و چادرهای برزنتی بهصورت عریان، جداً خودداری نموده چراکه در صورت وقوع کوچکترین تماس الکتریکی، احتمال بروز آتشسوزی و یا برقگرفتگی وجود خواهد داشت.
۷ استفاده از پوششهای نامناسب جهت اتصالات الکتریکی، مغایر با اصول و ضوابط ایمنی است و باید بجای آن از ترمینالهای چینی یا بستهای مخصوص استفاده شود.
۸- ضروری است از روشناییها با توان پایین، مجهز به حفاظ (با رعایت فاصله مناسب از مواد قابل اشتعال) جهت روشنایی محل استفاده شود.
۹- ضرورت دارد هریک از دستگاهها و ادوات برقی مانند؛ سیستم صوتی، نورافکن و غیره دارای پریز برق مستقل به خود باشند.
۱۰- در صورت برگزاری هرگونه مراسم در فضاهای بسته، ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی، از آذینبندی و یا مسدود نمودن دربهای خروجی خودداری به عمل آید.
۱۱- در صورت برگزاری هرگونه مراسم در فضاهای بسته نصب برچسب و یا تابلو راهنمای راههای خروج در نقاط مختلف الزامی بوده تا در مواقع اضطراری و بروز حریق و حوادث، افراد را به معبر عمومی مناسب راهنمایی نمایند.
۱۲- در زمان قطع روشناییها جهت برگزاری مراسم، ضروری است روشناییهای معابر و دسترسیهای منتهی به خروج روشن نگهداشته شوند تا کلیه افراد بتوانند راه را بهدرستی تشخیص داده و مسیر خروج را به راحتی طی کنند.
۱۳- الزامی است برق کلیه قسمتها در پایان مراسم از تابلو اصلی قطع شود.
۱۴- حداکثر طول شیلنگ گاز مورداستفاده برای کلیه وسایل گازسوز ۱۲۰ سانتی متر است و هر یک از وسایل گازسوز باید به یک شیر مجزا مجهز باشند.
۱۵- به منظور ایجاد هرگونه شعله روباز جهت طبخ غذا، چای و غیره، ضرورت دارد با در نظر گرفتن جهت وزش باد، فضای مذکور باایستگاه صلواتی و تکایا حداقل ۹ متر فاصله داشته باشد.
۱۶- در صورت نیاز به تأمین سیستم سرمایشی، ضمن بررسی استحکام محل نصب و استقرار این تجهیزات، رعایت کلیه نکات ایمنی مربوطه از قبیل: انتخاب سیم مناسب و استاندارد، نصب و راهاندازی توسط افراد دارای صلاحیت، نصب دریچه حفاظ مناسب جهت کولرهای آبی و سایر دستورالعملهای مربوط به شرکت سازنده دستگاه ضروری است.
۱۷- محل استقرار منابع ذخیره سوخت باید حتیالامکان از محیط برپایی تکایا دور بوده و در مسیر ورود و خروج عزاداران حسینی قرار نگیرد.
۱۸- ضروری است با توجه به ظرفیت محل تعدادی خاموشکننده آتش نشانی تعبیه و در فواصل مناسب جانمایی گردد. ضمناً نصب حداقل یک دستگاه خاموشکننده پودر و گاز ۶ کیلوگرمی و یک دستگاه خاموشکننده گازکربنیک (co۲) ۶ کیلوگرمی در مجاورت درب اصلی الزامی است.
۱۹- در صورت بروز آتشسوزی توصیه میشود ضمن حفظ خونسردی بلافاصله «آتشنشانی» را از طریق سامانه ۱۲۵ مطلع نموده و اقدام به کنترل آتشسوزی با استفاده از وسایل آتشنشانی موجود در محل نمائید.
رئیس آتشنشانی کرج مطرح کرد؛
توصیههای ایمنی سازمان آتشنشانی کرج به هیئتهای مذهبی
کرج- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از ارائه دستورالعمل نکات ایمنی ویژه ماه محرم به هیئتهای مذهبی در شهر کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یساولی اظهار کرد: همه ساله با فرارسیدن ماه محرم، مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر کشور برگزار میشود و به همین منظور از روزهای قبل، بسیاری از هموطنان نسبت به آمادهسازی اماکن مذهبی و تکایا برای پذیرایی از عزاداران آن امام همام و یاران باوفایش اقدام میکنند.
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