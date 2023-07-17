به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو علی‌اکبر محرابیان" در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به بهره‌برداری از سد و نیروگاه چمشیر با حضور رئیس جمهور، گفت: این سد با ارتفاع ۱۵۱ متر بلندترین سد بتنی غلتکی ایران و غرب آسیا محسوب می‌شود و از نظر حجم مخزن پنجمین سد بزرگ کشور با ۲.۳ میلیارد مترمکعب حجم مخزن است.

وزیر نیرو با بیان اینکه طول دریاچه چشم‌شیر حدود ۵۰ کیلومتر است، افزود: بهره‌مندی از این طرح موجب می‌شود سطح کیفی و کمی آب در رودخانه زهره تعدیل شود؛ چراکه آب رودخانه زهره در طول ۲ تا سه ماه به صورت سیلابی جریان دارد و این سیلاب باعث خسارت فراوانی در پایین‌دست می‌شد که در ادامه با رود حجم عظیمی از آب به دریا همراه می‌شد. به عبارت دیگر بدون ساخت این سد، سالانه شاهد خسارات شدید سیل بودیم و علاوه بر این آب بدون استفاده وارد دریا می‌شد.

وی بیان کرد: با احداث این سد امکان آبیاری ۷۰ هزار هکتار اراضی پایین دست در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و بوشهر فراهم شده، همچنین حجم قابل توجهی از آب برای صنعت این سه استان تخصیص یافته است.

وزیر نیرو یادآور شد: در کنار این طرح واحد اول نیروگاه ۱۷۶ مگاواتی چمشیر به بهره‌برداری رسید. با افتتاح این نیروگاه برق شهری ۵۰۰ هزار نفر تأمین می‌شود که با انرژی پاک، بدون مصرف سوخت فسیلی امکان تولید برق را فراهم کرده است.

محرابیان در ادامه یکی از اهداف وزارت نیرو را کاهش ناترازی‌های تولید برق در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: این طرح ۱۷۶ مگاوات برق را برای شبکه تأمین و به کاهش ناترازی‌ها کمک می‌کند. برقی که بدون مصرف سوخت فسیلی همراه با آزادسازی و رهاسازی آب تولید می‌شود. بر این اساس خط انتقال دو مداره به طول ۱۷ کیلومتر در طی سه ماه در مسیر بسیار صعب‌العبور اجرا شد و جزو شاهکارهای مهندسی کشور بود