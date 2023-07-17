حضور مسئولان حج و زیارت بر مزار جمعی از شهدای منا در مکه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی و سیدعباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت که درمکه بسر می‌برند امروز با حضور برمزار شهدای منا یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت به همراه چند تن از معاونان خود به «مجمع الطواری بالمعیصم - مجتمع اضطراری معیصم» رفته و با حضور بر مزار شهدای فاجعه منا در (مقبره الشهدای منا) شهر مکه با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب و سیدعباس حسینی ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهدای گرانقدر از درگاه خداوند متعال علو درجات الهی را برای این مهاجران الی الله مسئلت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در حاشیه این برنامه با تجلیل از مقام شهدای مظلوم مکه، فاجعه منا و سال ۶۶ گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند «یاد و خاطره شهدای منا نباید فراموش شود» و ما نیز به همین مناسبت هر سال در موسم حج بر سر مزار شهیدان منا حاضر می‌شویم.

گفتنی است در فاجعه تلخ و غمبار منا که همزمان با روز عید قربان در موسم حج سال ۱۳۹۴ در مسیر رمی جمرات به وقوع پیوست، هزاران تن از زائران خانه خدا از جمله ۴۶۴ زائر ایرانی در حال احرام به شهادت رسیدند.

حدود ۴۰ شهید فاجعه منا و مسجدالحرام در مجمع الطواری بالمعیصم؛ (مقبره الشهدای منا) شهر مکه مکرمه به خاک سپرده شده اند.