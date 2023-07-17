گوترش: توافق غلات به کاهش بحران امنیت غذایی کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دبیر کل سازمان ملل نسبت به مخالفت روسیه با تمدید توافق غلات ابراز تاسف کرد.

«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که از تصمیم روسیه برای پایان دادن به اجرای طرح صادرات غلات از دریای سیاه عمیقاً متاسف است.

دبیرکل سازمان ملل متحد توافق گفت که توافق غلات، راه نجاتی در جهت امنیت غذایی جهانی در شرایط کنونی جهان بوده است.

گوترش تاکید کرد که در برهه ای که تولید غذا به دلیل درگیری و دیگر مسائل با اختلال روبرو شده است، توافق غلات به کاهش قیمت مواد غذایی کمک کرد.

دبیر کل سازمان ملل افزود که صدها میلیون نفر در دنیا با گرسنگی و و تبعات ناشی از بحران جهانی روبرو هستند.

گوترش گفت که تصمیم روسیه به مردم نیازمند در سراسر دنیا آسیب می زند، اما تلاش‌ها برای تسهیل دسترسی به بازار را متوقف نمی‌کند.

ابتکار غلات بخشی جدایی ناپذیر از توافقنامه ای است که با روسیه منعقد شده است. تفاهم نامه روسیه و سازمان ملل که به مدت ۳ سال طراحی شده است شامل رفع انسداد صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی روسیه نیز بود.

همچنین، قرار بود براساس این توافقنامه اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سوئیفت، ازسرگیری تامین ماشین آلات کشاورزی، قطعات یدکی و خدمات، بازسازی خط لوله آمونیاک و تعدادی اقدامات دیگر نیز برای روسیه انجام شود. اما همانطور که مسکو اعلام کرده است، این بخش از توافقنامه هنوز اجرایی نشده است.