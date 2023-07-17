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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

۷۸ دانش آموز استان سمنان در جشنواره خوارزمی حضور دارند

۷۸ دانش آموز استان سمنان در جشنواره خوارزمی حضور دارند

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ۷۸ دانش آموز استان در جشنواره خوارزمی حضور دارند، گفت: این دانش آموزان در ۱۳ رسته مختلف با دیگر دانش آموزان کشور رقابت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل خالقی ثمرین بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش استان سمنان ضمن اشاره به اعزام دانش آموزان به المپیاد خوارزمی، تاکید کرد: مرحله‌ی کشوری این جشنواره در دو نوبت غیر حضوری و حضوری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانش آموزان راه یافته به مرحله‌ی غیرحضوری پس از داوری و کسب امتیاز مربوطه، به مرحله‌ی حضوری جشنواره که در شهریور ماه در استان گیلان برگزار خواهد شد، راه پیدا می‌کنند، تاکید کرد: از استان سمنان ۷۸ دانش‌آموز در این رویداد حضور خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه دانش آموزان استان در ۴۴ گروه و ۱۳ رسته مختلف با دیگر دانش آموزان سراسر کشور به رقابت می‌پردازند، گفت: دانش آموزان اعزامی در واقع منتخب جشنواره استانی خوارزمی است که با حضور ۴۶۰ دانش‌آموز در شاهرود تیرماه امسال برگزار شده بود.

کد مطلب 5839184

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