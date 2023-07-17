۷۸ دانش آموز استان سمنان در جشنواره خوارزمی حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل خالقی ثمرین بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش استان سمنان ضمن اشاره به اعزام دانش آموزان به المپیاد خوارزمی، تاکید کرد: مرحلهی کشوری این جشنواره در دو نوبت غیر حضوری و حضوری انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دانش آموزان راه یافته به مرحلهی غیرحضوری پس از داوری و کسب امتیاز مربوطه، به مرحلهی حضوری جشنواره که در شهریور ماه در استان گیلان برگزار خواهد شد، راه پیدا میکنند، تاکید کرد: از استان سمنان ۷۸ دانشآموز در این رویداد حضور خواهند داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه دانش آموزان استان در ۴۴ گروه و ۱۳ رسته مختلف با دیگر دانش آموزان سراسر کشور به رقابت میپردازند، گفت: دانش آموزان اعزامی در واقع منتخب جشنواره استانی خوارزمی است که با حضور ۴۶۰ دانشآموز در شاهرود تیرماه امسال برگزار شده بود.
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