شورای نگهبان ضامن و پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی روز دوشنبه در دیدار اعضای ستاد انتخابات استان با رئیس و کارکنان دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان به ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: این نهاد که با تدبیر بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانونگذاران تاسیس شده، با عزت و صلابت در مسیر ایفای نقش و کارکرد مهم خود حرکت کرده است.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: این نهاد تضمین کننده استمرار نظام مردم‌سالار دینی و حفظ هویت آن است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه وظیفه مهم نظارت قانونی و شرعی بر قوانین بر عهده شورای نگهبان است، اظهار کرد: این مهم ضامن اسلامیت نظام جمهوری اسلامی بوده و نقش شورای نگهبان در این خصوص تعیین کننده است.

رفیعی با بیان اینکه نقش نظارتی شورای نگهبان در انتخابات در راستای صیانت از جمهوریت نظام و منجر به تضمین سلامت انتخابات است، گفت: سلامت از اهداف و مولفه های مهم در برگزاری انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان به انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان رهبری اشاره و افزود: تلاش و رویکرد ستاد انتخابات، برگزاری انتخابات رقابتی با مشارکت حداکثری، در سلامت و امنیت کامل است.

مبنای نظارتی شورای نگهبان در انتخابات، عمل به مُر قانون و رعایت اصل بی طرفی است

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان نیز بر ضرورت برگزاری سالم و پرشور انتخابات تاکید کرد و گفت: هدف از انتخابات اعتلای نظام با تحقق مردم سالاری دینی است.

محمدجواد محمدی با بیان اینکه مبنای نظارتی شورای نگهبان در انتخابات، مُر قانون و رعایت اصل بی طرفی است، خاطرنشان کرد: این مولفه ها موجب تقویت هر چه بیشتر اعتماد و اطمینان بخشی در مردم است و دقیقا نقطه مقابل اهداف دشمنان است.

وی ضمن توصیه به عوامل نظارت و اجرایی در عمل به قانون و عدم جانبداری در برگزاری انتخابات ، اظهار کرد: الحمدلله در جهت هم افزایی و ایجاد انسجام بین هیات های اجرایی و نظارت در استان اتفاق های خوبی افتاده است.

محمدی گفت: شورای نگهبان را بیشتر با انتخابات می شناسند در حالی این نهاد رسالت حفاظت و پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام را بر عهده دارد.