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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴

آتش سوزی گسترده جنگلی در استان هاتای ترکیه

آتش سوزی گسترده جنگلی در استان هاتای ترکیه

آتش‌نشانان در سراسر ترکیه روز دوشنبه برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی متعدد در حال تلاش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از حریت نیوز، تیم آتش نشان‌ها در نزدیکی منطقه زلزله‌زده هاتای ترکیه همچنان در تلاش برای سرکوب آتش‌سوزی‌هایی که مناطق مسکونی مجاور را تهدید می‌کنند، هستند.

بر اساس اظهارات رسمی، در این آتش سوزی سه روستا تخلیه، هفت خانه در آتش سوخت و چهار خودرو آسیب دید.

در شمال غرب استان چاناق قلعه، آتش سوزی که از بعدازظهر یکشنبه آغاز شده و به دلیل وزش باد شدید در سراسر منطقه گسترش یافت، روز دوشنبه همچنان محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند.

در حالی که شعله‌های آتش همچنان در جنوب شرقی استان هاتای و مرسین و چاناک کاله در شمال غرب ترکیه ادامه دارد، تیم‌های اختصاصی برای مداخله و کنترل آتش سوزی که برای دومین روز ادامه دارد، اعزام شده اند.

آتش‌سوزی‌های ناشی از موج گرمای رایج در جنوب و غرب این کشور، خطر افزایش دما و ایجاد آتش‌سوزی‌های جدید را نیز به همراه دارد.

کد مطلب 5839194

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