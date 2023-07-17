باید اهداف عاشورا تبیین شود/ در هیئت ها به جوانان بها دهیم

حجت الاسلام سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به اینکه در آستانه ماه محرم قرار داریم، اظهار داشت: مداحان با استفاده از مضامین پر محتوا و با استفاده از فرصت ماه عزاداری سیدالشهدا (ع) جوانان را با مفاهیم دینی بیش از پیش آشنا کرده و زمینه حفظ ارتباط جوانان و هیأت‌ها را فراهم کنند.

وی گفت: هرچه محتواهای اصیل دینی را در عزاداری‌ها و مراسم سوگواری اهل بیت افزایش دهیم، قطعاً بیشتر جواب خواهیم گرفت، مداحان در روضه‌ها به محتوا اهمیت داده و اهداف قیام سیدالشهدا (ع) را تبیین کنند.

امام جمعه پردیس ضمن تاکید بر حفظ حق الناس در هیأت‌های عزاداری گفت: نباید اقداماتی انجام دهیم، تا ایجاد دافعه برای جوانان شود، ضمن اینکه بایستی از ظرفیت جوانان در هیأت‌های عزاداری استفاده کنیم و به آن‌ها بها دهیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی پردیس اضافه کرد: محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان (ع) بهترین فرصت برای جهاد تبیین بنا بر منویات مقام معظم رهبری است، باید اهداف عاشورا تبیین شود، مداحان ببینند، دشمنان در کجا جوانان را مقابل نظام قرار دادند و برای جذب جوانان برنامه ریزی کنید، تا توطئه‌های دشمنان نقش بر آب شود.

وی گفت: امروز نیز دشمن می‌خواهد، با شایعات و به هر وسیله‌ای به نهضت خمینی که برگرفته از قیام حسینی است، ضربه بزند، شما نگذارید دشمنان زور بگویند.