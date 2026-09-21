جوانشیری: هیچ کلاس درسی در شهرستان خواف بدون معلم نیست

به گزارش خبرنگار مهر،عباس جوانشیری شامگاه یکشنبه در نشست خبری، ضمن تشریح وضعیت آموزشی و عمرانی مدارس شهرستان، از تحصیل ۴۷ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز در ۳۵۷ آموزشگاه و فعالیت ۳ هزار و ۵۶۷ همکار فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خواف بیان کرد: در حال حاضر ۴۷ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز در ۳۵۷ آموزشگاه شهرستان مشغول به تحصیل هستند و آموزش و پرورش خواف از ظرفیت ۳ هزار و ۵۶۷ همکار فرهنگی بهره می‌برد.

وی با اشاره به وضعیت ساخت‌وساز مدارس در شهرستان گفت: خواف در زمینه ساخت‌وساز مدارس در استان خراسان رضوی رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده توجه جدی به توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی است.

جوانشیری افزود: امسال ۱۳ هزار مترمربع آسفالت از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس دریافت شده و عملیات آسفالت مدارس با اولویت‌بندی فضاهای آموزشی در حال انجام است.

مدیر آموزش و پرورش خواف همچنین از اجرای عملیات حصارکشی و دیوارکشی مدارس خبر داد و گفت: در حال حاضر یک هزار و ۲۴۰ مترمربع حصار و دیوارکشی در مدارس شهرستان در دست اجراست.

وی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس اظهار کرد: در شهرستان خواف ۲۷ چمن مصنوعی درون‌مدرسه‌ای وجود دارد که نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان دارد.

وی همچنین از دریافت ۱۲ هزار مترمربع ایزوگام از اداره نوسازی خبر داد و افزود: ایزوگام مدارس بر اساس نیاز و اولویت در مدارسی که به این اقدام نیاز دارند، در حال انجام است.

جوانشیری در ادامه با اشاره به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس گفت: در ۴۰ مدرسه شهرستان خواف عملیات نصب پنل‌های خورشیدی در حال انجام است.

مدیر آموزش و پرورش خواف یکی از چالش‌های موجود را تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نرم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس حدود ۳۵ نفر است و تلاش می‌شود با توسعه فضاهای آموزشی، این وضعیت بهبود یابد.

وی همچنین از پیگیری برای سنددار کردن مدارس و فضاهای آموزشی شهرستان خبر داد و افزود: تاکنون ۹۰ مدرسه سنددار شده‌اند و روند سنددار کردن سایر فضاهای آموزشی نیز در حال پیگیری است.

جوانشیری با تأکید بر وضعیت نیروی انسانی در مدارس شهرستان اظهار کرد: در شهرستان خواف کلاس بدون معلم نداریم و تلاش شده است نیازهای نیروی انسانی مدارس به‌موقع تأمین شود.

وی در پایان، کیفیت آموزشی را مهم‌ترین اولویت آموزش و پرورش شهرستان خواف دانست و گفت: کیفیت آموزشی مهم‌ترین اصل در آموزش و پرورش شهرستان خواف است و تمامی اقدامات و برنامه‌های این مجموعه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان دنبال می‌شود.