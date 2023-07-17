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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲:۰۲

وزیر کشور:

۶۳۰میلیارد تومان اعتبار به شهرستان مارگون اختصاص یافت

۶۳۰میلیارد تومان اعتبار به شهرستان مارگون اختصاص یافت

یاسوج- وزیر کشور گفت: در دور دوم سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد، ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان مارگون اختصاص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان مارگون افزود: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان مارگون اشتغال است که امیدواریم با اجرای سد سقاوه بخشی از مشکلات این منطقه در حوزه تولید و اشتغال مرتفع شود.

وی با بیان اینکه از ۶۳۰ میلیارد تومان اختصاص یافته به مارگون، ۱۱۰ میلیارد تومان به راه روستایی مور زرد زیلایی اختصاص یافته است گفت: همچنین، ۳۰۹ میلیارد تومان برای آموزش و پرورش شهرستان، ۵۰ میلیارد تومان برای جداول کشاورزی و ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای رونق کشاورزی و هفت میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان دانشگاه پیام نور مارگون اختصاص یافته است.

وحیدی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد، وضعیت نامناسب مکان کنونی سایت‌های دفن زباله است که باید با برنامه ریزی مناسبی جانمایی آنها طراحی شود که از این وضعیت نامناسبت خارج شوند.

کد مطلب 5839204

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