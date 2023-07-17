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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

برنامه‌های عزاداری هیئت‌های رزمندگان البرز در دهه اول محرم

برنامه‌های عزاداری هیئت‌های رزمندگان البرز در دهه اول محرم

کرج- برنامه‌های عزاداری هیئت‌های رزمندگان استان البرز در دهه اول محرم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هیئت رزمندگان اسلام استان البرز محل و ساعت برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم هیئات رزمندگان در سراسر استان را اعلام کرد.

بر اساس برنامه اعلام شده محل و زمان برگزاری مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در ۱۵ هیئت رزمندگان سراسر استان مشخص شد.

۱- هیئت انصارالامام رزمندگان کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا تویسرکانی
مداحان: حاج سید صادق عبادی، کربلایی میثم رعیتی و حاج حسین پارسا
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر همزمان با نماز مغرب و عشاء به مدت ۱۱ شب
مکان: کرج میدان والفجر بلوار سرداران جنب حرم شهدای گمنام مجتمع فرهنگی و مذهبی انصارالامام

۲- هیئت نورالشهداء رزمندگان کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن الهی
مداحان: حاج سید صادق عبادی، کربلایی مهدی عبادی و کربلایی محمد حسن خراسانی
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۲ به مدت ۱۱ شب
مکان: کرج بالاتراز میدان طالقانی انتهای بلوار حسینیه شهدای گمنام

۳- هیئت محبان الرضا (علیه السلام) رزمندگان اسلام کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن الهی
مداح: کربلایی محمد نداف پور
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۱ شب
مکان: کرج میدان قدس آستان مقدس امامزاده حسن (علیه السلام)

۴- هیئت فاطمیون رزمندگان اسلام غرب کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا رضوانی
مداح: کربلایی سید جواد عرب
زمان: سه شنبه ۷ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۱۱ شب
مکان: کرج حصارک ابتدای خیابان شهید رجایی حسینیه فاطمیون

۵ - هیئت محبان الحسین (علیه السلام) رزمندگان اسلام شمال کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر مظلوم
مداح: کربلایی مجید نقوی
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۱۱ شب
مکان: کرج میدان نبوت بالاتر از پارک نبوت روبروی سراه اوج حسینیه بیت الاحزان

۶- هیئت عاشقان ثارالله رزمندگان شرق کرج

سخنران: دکتر ابراهیم فرجی
مداحان: کربلایی محمد طی و کربلایی حسین کریمی
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۱۱ شب
مکان: کرج کلاک پایین آستان مقدس امامزاده حیدر (علیه السلام)

۷- هیئت رزمندگان اسلام شهرستان اشتهارد

سخنرانان: حجج الاسلام والمسلمین حسین تشیعی و محمود محمدی
مداحان: کربلایی محمد عطاالهی و کربلایی جعفر فرجی
زمان: ازچهارشنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۷:۳۰ به مدت ۱۰ روز
مکان: اشتهارد آستان مقدس امامزادگان ام کبری و ام صغری (سلام الله علیهما) جنب گلزار شهدا

۸- هیئت رزمندگان اسلام شهرستان فردیس

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی مروج
مداحان: حاج حسین جعفری، حاج رضا فلاح و کربلایی احسان سلطانشاه
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر از ساعت ۲۱ به مدت ۱۱ شب
مکان فردیس خیابان امام حسن مجتبی (علیه السلام) مهدیه آل یاسین

۹ - هیئت رزمندگان اسلام شهرستان نظرآباد

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی میرزکی
مداحان: حاج رحیم محمدی و کربلایی سعید کشت پور
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر از نماز مغرب و عشاء به مدت ۱۱ شب
مکان: نظرآباد خیابان شهید مطهری مسجد غدیریه

۱۰- جوانان عاشورایی هیئت رزمندگان اسلام شهرستان ساوجبلاغ

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اکبر حسین نژاد
مداحان: حاج رحیم محمدی، محسن خدابنده لوو مهدی مقصودی
زمان: از چهار شنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۷:۳۰ به مدت ۱۱ روز
مکان: هشتگرد شهرک بعثت خیابان ۷ تیر شمالی کوچه امین غربی بیت الحسن مجتبی علیه السلام

۱۱- جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسلام شهر کمالشهر

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین امیری
مداحان: کربلایی مجید علامه و کربلایی مجتبی سانی خانی
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۰ شب
مکان: کمالشهر بلوار شهید عجمیان پارک آزادگان در جوار حرم شهدای گمنام

۱۲ - هیئت روضة الشهدا رزمندگان اسلام شهر مهرشهر

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محسن اویسی
مداحان: کربلایی علی قلندری و کربلایی هاشم سعادتپور
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۱:۴۵ به مدت ۱۱ شب
مکان: مهرشهربلوار امام خمینی (ارم) مصلی نماز جمعه امام خامنه ای

۱۳ - هیئت رزمندگان اسلام شهر ماهدشت

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین عباس موسیوند همدانی
مداحان: کربلایی کمیل عباسی و کربلایی علیرضا بابلی
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۰ شب
مکان: ماهدشت میدان امام خمینی (ره) در جوار حرم شهدای گمنام حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام

۱۴ - هیئت محبان الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان اسلام شهر محمد شهر

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین حمید معرفت
مداحان: حاج مرتضی کولیوند و کربلایی سلمان روشنی
زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۱۰ شب
مکان: محمد شهر انتهای بلوار شهید بهشتی مهدیه هیئت رزمندگان محمدشهر

۱۵- هیئت رزمندگان اسلام شهرستان طالقان

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی
مداح: کربلایی مصطفی مصلح
زمان: از چهارشنبه ۲۸ تیر ساعت ۷ صبح به مدت ۱۰ روز
مکان: طالقان، شهرک، حرم شهدای گمنام

کد مطلب 5839223

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