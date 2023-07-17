به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هیئت رزمندگان اسلام استان البرز محل و ساعت برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم هیئات رزمندگان در سراسر استان را اعلام کرد.

بر اساس برنامه اعلام شده محل و زمان برگزاری مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در ۱۵ هیئت رزمندگان سراسر استان مشخص شد.

۱- هیئت انصارالامام رزمندگان کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا تویسرکانی

مداحان: حاج سید صادق عبادی، کربلایی میثم رعیتی و حاج حسین پارسا

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر همزمان با نماز مغرب و عشاء به مدت ۱۱ شب

مکان: کرج میدان والفجر بلوار سرداران جنب حرم شهدای گمنام مجتمع فرهنگی و مذهبی انصارالامام



۲- هیئت نورالشهداء رزمندگان کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن الهی

مداحان: حاج سید صادق عبادی، کربلایی مهدی عبادی و کربلایی محمد حسن خراسانی

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۲ به مدت ۱۱ شب

مکان: کرج بالاتراز میدان طالقانی انتهای بلوار حسینیه شهدای گمنام



۳- هیئت محبان الرضا (علیه السلام) رزمندگان اسلام کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن الهی

مداح: کربلایی محمد نداف پور

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۱ شب

مکان: کرج میدان قدس آستان مقدس امامزاده حسن (علیه السلام)



۴- هیئت فاطمیون رزمندگان اسلام غرب کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا رضوانی

مداح: کربلایی سید جواد عرب

زمان: سه شنبه ۷ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۱۱ شب

مکان: کرج حصارک ابتدای خیابان شهید رجایی حسینیه فاطمیون



۵ - هیئت محبان الحسین (علیه السلام) رزمندگان اسلام شمال کرج

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر مظلوم

مداح: کربلایی مجید نقوی

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۱۱ شب

مکان: کرج میدان نبوت بالاتر از پارک نبوت روبروی سراه اوج حسینیه بیت الاحزان



۶- هیئت عاشقان ثارالله رزمندگان شرق کرج

سخنران: دکتر ابراهیم فرجی

مداحان: کربلایی محمد طی و کربلایی حسین کریمی

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۱۱ شب

مکان: کرج کلاک پایین آستان مقدس امامزاده حیدر (علیه السلام)



۷- هیئت رزمندگان اسلام شهرستان اشتهارد

سخنرانان: حجج الاسلام والمسلمین حسین تشیعی و محمود محمدی

مداحان: کربلایی محمد عطاالهی و کربلایی جعفر فرجی

زمان: ازچهارشنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۷:۳۰ به مدت ۱۰ روز

مکان: اشتهارد آستان مقدس امامزادگان ام کبری و ام صغری (سلام الله علیهما) جنب گلزار شهدا



۸- هیئت رزمندگان اسلام شهرستان فردیس

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی مروج

مداحان: حاج حسین جعفری، حاج رضا فلاح و کربلایی احسان سلطانشاه

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر از ساعت ۲۱ به مدت ۱۱ شب

مکان فردیس خیابان امام حسن مجتبی (علیه السلام) مهدیه آل یاسین



۹ - هیئت رزمندگان اسلام شهرستان نظرآباد

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی میرزکی

مداحان: حاج رحیم محمدی و کربلایی سعید کشت پور

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر از نماز مغرب و عشاء به مدت ۱۱ شب

مکان: نظرآباد خیابان شهید مطهری مسجد غدیریه



۱۰- جوانان عاشورایی هیئت رزمندگان اسلام شهرستان ساوجبلاغ

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اکبر حسین نژاد

مداحان: حاج رحیم محمدی، محسن خدابنده لوو مهدی مقصودی

زمان: از چهار شنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۷:۳۰ به مدت ۱۱ روز

مکان: هشتگرد شهرک بعثت خیابان ۷ تیر شمالی کوچه امین غربی بیت الحسن مجتبی علیه السلام



۱۱- جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسلام شهر کمالشهر

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین امیری

مداحان: کربلایی مجید علامه و کربلایی مجتبی سانی خانی

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۰ شب

مکان: کمالشهر بلوار شهید عجمیان پارک آزادگان در جوار حرم شهدای گمنام



۱۲ - هیئت روضة الشهدا رزمندگان اسلام شهر مهرشهر

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محسن اویسی

مداحان: کربلایی علی قلندری و کربلایی هاشم سعادتپور

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۱:۴۵ به مدت ۱۱ شب

مکان: مهرشهربلوار امام خمینی (ارم) مصلی نماز جمعه امام خامنه ای



۱۳ - هیئت رزمندگان اسلام شهر ماهدشت

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین عباس موسیوند همدانی

مداحان: کربلایی کمیل عباسی و کربلایی علیرضا بابلی

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۱۰ شب

مکان: ماهدشت میدان امام خمینی (ره) در جوار حرم شهدای گمنام حسینیه امام حسن مجتبی علیه السلام



۱۴ - هیئت محبان الزهرا (سلام الله علیها) رزمندگان اسلام شهر محمد شهر

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین حمید معرفت

مداحان: حاج مرتضی کولیوند و کربلایی سلمان روشنی

زمان: از سه شنبه ۲۷ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۱۰ شب

مکان: محمد شهر انتهای بلوار شهید بهشتی مهدیه هیئت رزمندگان محمدشهر

۱۵- هیئت رزمندگان اسلام شهرستان طالقان

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی

مداح: کربلایی مصطفی مصلح

زمان: از چهارشنبه ۲۸ تیر ساعت ۷ صبح به مدت ۱۰ روز

مکان: طالقان، شهرک، حرم شهدای گمنام