به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز (دوشنبه) در جریان نشست خبری مشترک با همتای عمانی خود گفت: یکی از موضوعات اساسی در دستورکار مشترک ما پیگیری اجرایی شدن کامل توافقات به عمل آمده در جریان دو دیدار سران دو کشور بود. در ۲۲ ماه گذشته حجم تبادل تجاری ایران و عمان به بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته است. این یکی از رکوردهای قابل توجهی است که در روابط فیمابین بر آن تمرکز داشتیم.

وی اضافه کرد: بزودی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با هدف شتاب دهی هر چه بیشتر در پیگیری توافقات رؤسای دو کشور در تهران برگزار خواهد شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: موضوعات مختلفی برای افزایش هر چه بیشتر همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، فنی، علمی، فناوری و گردشگری بین دو کشور در دستورکار جدی ما قرار دارد.

امیرعبداللهیان گفت: متاسف هستیم که اهانت به کتب آسمانی و کتب ادیان ابراهیمی در برخی از کشورهای اروپایی ادامه دارد. قویاً این گونه اقدمات که مروج تروریسم و خشونت و افراط گرایی است را قویاً محکوم می‌کنیم.

وی افزود: معتقدیم روابط کشورهای همسایه در منطقه می‌تواند به صورت پیوسته و زنجیره‌ای گسترش پیدا کند و این همان چیزی است که امروز منطقه ما بیش از گذشته به آن نیازمند است و این اقدامی است که می‌تواند ثبات امنیت و پیشرفت پایدار جمعی منطقه‌ای را در پی داشته باشد.

وی افزود: در سفر اخیرم به ۶ کشور حوزه جنوبی خلیج فارس با استقبال مقامات این کشورها از ابتکار و تشکیل مجمع گفتگو و همکاری منطقه‌ای مواجه شدیم و امیدواریم که در آینده شاهد عملیاتی شدن این ابتکار باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: روابط تهران و مسقط ممتاز، راهبردی و مستحکم است.

امیرعبداللهیان با اشاره به بیانیه اخیر روسیه و شورای همکاری خلیج فارس گفت: در این بیانیه بندی در مورد تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران گنجانیده شد. ما با هیچ طرفی در خصوص حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعارفی نداریم.

وی افزود: از آنچه که در یکی از بندهای این بیانیه در خصوص جزایر سه گانه که دارای تعلق ابدی به جمهوری اسلامی ایران است، درج شده است، ناخرسند هستیم. پس از احضار سفیر روسیه، روز گذشته از کانال‌های دیپلماتیک توضیحاتی از مقامات روسیه دریافت کردیم. ما این توضیحات را کافی نمی‌دانیم و هرگز تکرار این رویه را در بیانیه‌ها و مداخله روسیه و یا هر طرف دیگری در مسیر تمامیت ارضی ایران را برنمی‌تابیم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در خصوص اوکراین همچنان تأکید داریم بر سیاست اصولی خود مبنی بر توقف جنگ و تمرکز بر راه‌حل سیاسی. معتقدیم احترام به تمامیت ارضی یکایک کشورها بر مبنای حقوق بین‌الملل باید مورد توجه قرار گیرد. بر تمامی ارضی کشورها از جمله اوکراین تأکید داریم و بر موضوع توقف جنگ و تمرکز بر راه‌حل سیاسی اصرار می‌کنیم و از طرفین درگیری می‌خواهیم به مسیر مذاکرات سیاسی بازگردند.