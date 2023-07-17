۱۰ هزار واحد مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم رئیسی عصر دوشنبه در دیدار با مردم کهگیلویه و بویراحمد در ورزشگاه تختی شهر یاسوج افزود: مشکلات و مسائل استان قبل از سفر بررسی شده و اشتغال و مشکل مسکن از جمله مشکلات در استان است.

وی با بیان اینکه آمار بیکاری در استان کاهش یافته اما همچنان موضوع در دستور کار ما قرار دارد، گفت: رفع بیکاری از مسائل محوری است و دولت همچنان برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری تلاش می‌کند.

رئیسی با بیان اینکه در این دور سفر برای زیرساخت‌های ارتباطی استان و جاده‌های مواصلاتی بودجه ویژه ای پیش بینی شده است، گفت: این امر سبب کاهش سوانح و توسعه گردشگری می‌شود.

وی تصریح کرد: در این سفر، جاده پاتاوه- دهدشت به بهره برداری می‌رسد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در این سفر سد چم شیر به بهره برداری رسید، گفت: تکمیل سریع سد تنگ سرخ نیز باید دنبال شود و عقب ماندگی‌ها جبران شود تا این سد بتواند در خدمت مردم قرا بگیرد.

وی اظهار داشت: مسئولان بدانید ما امروز در دولت و دستگاه‌های اداری نیازمند کار و مدیریت جهادی هستیم و همانگونه که با کار جهادی کارخانه قند یاسوج احیا شد، باید توسعه استان سرعت گیرد.

رئیسی با بیان اینکه اشتغالزایی همچنان که وعده داده شده باید در استان افزایش یابد، گفت: در دور دوم سفر نیازها و مشکلات شناسایی شده و مسکن و اشتغال دغدغه جدی دولت است و هر ماه نیز شورای عالی مسکن تشکیل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سلحشوری مردم این خطه و این سامان در دفاع از انقلاب، در دفاع مقدس و حضور جوانان در جبهه‌ها را از یاد نخواهیم برد، اظهار داشت: هیچ زمانی حماسه پد خندق و جزیره مجنون را از یاد نخواهیم برد و می‌دانیم که گذشته تاریخی مردم استان سرشار از غیرت و مقاومت و ایمان و فداکاری و ایستادگی و شجاعت است.

رئیس جمهور تصریح کرد: شهدا دلیل صدق فداکاری و ایستادگی هستند.

وی با بیان اینکه توسعه بهتر شده اما وضع موجود حتماً باید به طرف وضع مطلوب پیشرفت سریع داشته باشد، گفت: مردم استان از پارتی بازی در ادارات گله مند هستند و هر گونه پارتی بازی و اعمال نفوذ در ادارات غیر قابل قبول است و مردم استان انتظار دارند که مدیران مسئولانه در خدمت مردم باشند.

رئیسی اظهار داشت: در سی سخت ۲۰۰۰ واحد مسکونی بازسازی و مقاوم سازی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه در کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ درصد اعضای هیئت علمی از بانوان استان هستند، گفت: بانوان در تحصیل و کار اجتماعی و سیاسی همت دارند و به جایگاه زنان و کرامت زنان در استان توجه شده است.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه باید کارها به نیروهای بومی واگذار شود، گفت: باید همواره بومی گزینی در دستور کار قرار داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئولان نفوذ پذیری از هیچ مقام و مسئولی نداشته باشند، گفت: شما باید شما تصمیم بگیرید و دولت ما خدمتگزار مردم است و به خدمتگزاری به مردم افتخار می‌کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر کسی آمادگی کار جهادی و تحولی و انقلابی را ندارد، برود و بگذارد که کار مردم با نگرش جهادی و تحولی انجام شود چرا که در کشور کار جهادی نتیجه می‌دهد و ما هیچ شانی جز نوکری برای مردم نداریم.