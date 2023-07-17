به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مختلف کرانه باختری را مورد یورش قرار دادند.
نظامیان صهیونیست در یورش به اردوگاه الفوار در جنوب الخلیل، با جوانان فلسطینی درگیری شدند. در این درگیریها، یک جوان فلسطینی با تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیست، به شدت زخمی شد و ۵ فلسطینی دیگر توسط صهیونیستها بازداشت شدند. در نتیجه استفاده نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از گاز اشکآور نیز، دهها فلسطینی دچار حالت خفگی شدند.
در یورش ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه عقبه جبر در شهر اریحا نیز، یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیستها مصدوم شد و یک جوان فلسطینی دیگر نیزتوسط نظامیان صهیونیست بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.
اردوگاه عین السلطان شهر اریحا نیز از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مورد یورش قرار گرفت. در این یورش، نظامیان صهیونیست یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک بیت امر و منطقه بیت کاحل در الخلیل، شهرک بیرزیت در رامالله، نابلس و اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی و شهرک العیساویه در قدس اشغالی نیز یورش بردند و چندین فلسطینی را بازداشت کردند. در این یورشها درگیریهایی میان فلسطینیان و صهیونیستها به وقوع پیوست و یک برج دیدبانی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به آتش کشیده شد.
از سوی دیگر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی، دهها درخت میوه را در اراضی روستای حوسان واقع در غرب بیتلحم، از جای کندند. در این میان، نظامیان صهیونیست یک مادر و فرزند فلسطینی که قصد ممانعت از اقدامات صهیونیستها را داشتند کتک زدند.
خبر دیگر آنکه بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی منازل، تأسیسات کشاورزی و منابع آب فلسطینیان در شهرک السواحره واقع در جنوبشرق قدس اشغالی را ویران کردند.
در منطقه یطا واقع در جنوب الخلیل نیز، شهرکنشینان صهیونیست ضمن تخریب محصولات کشاورزی فلسطینیان، نسبت به چراندن دام در این اراضی اقدام کردند. شهرکنشینان، یک چاه آب را نیز در روستای طوبا به تصرف خود درآوردند و با زور سلاح، چادری را در نزدیکی منازل فلسطینیان نصب کردند.
از سوی دیگر، در ادامه تعرضهای شهرکنشینان صهیونیست به مسجدالاقصی، امروز نیز دهها شهرکنشین صهیونیست، این مکان مقدس اسلامی را مورد تعرض قرار دادند.
اما در نزدیکی شهرک عزون واقع در شرق قلقیلیه، جوانان فلسطینی با پرتاب سنگ به سمت خودروهای شهرکنشینان، ۵ صهیونیست را زخمی کردند و به خودروهای آنها آسیب زدند.
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