نجات گروگان در هرمزگان/ آدم ربایان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: درپی دریافت یک فقره گزارش از فرد مفقود شده در منطقه گچین بندرعباس با بررسی‌های اولیه صورت گرفته مشخص شد که وی در شامگاه دهم اردیبهشت ماه سال‌جاری با یک دستگاه خودرو پراید وانت از روستای گچین به مقصد تهران از منزل خارج شده و دیگر به منزل مراجعه نکرده است و حتی گوشی تلفن همراه وی نیز همچنان خاموش است.

وی عنوان کرد: بنا به اقرار خانواده مفقودی، بعد از گذشت چند روز از سوی افرادی ناشناس با استفاده خط تلفن همراه مجازی متعلق به یکی از کشورهای همسایه با اعضای خانواده وی ارتباط برقرار کرده و تقاضای مبلغ ۱۰ میلیارد تومان وجه نقد در قبال آزادی وی می‌کنند که باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، مراتب به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی آگاهی استان قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی هرمزگان اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد فرد مفقود شده توسط افرادی به قصد اخاذی ربوده شده و جهت نگهداری به مکان نامعلوم منتقل شده است که در تحقیقات انجام شده ۲ نفر از عاملان ربایش شناسایی و همچنین محل اختفای متهمان نیز در اصفهان شناسایی شد.

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: مأموران با تشکیل تیمی ضمن هماهنگی با مقام قضائی به استان اصفهان اعزام و با همکاری پلیس آگاهی خمینی شهر در یک عملیات منسجم هر ۲ گروگانگیر دستگیر و با قرار صادره بازداشت و تحت نظر قرار گرفتند.

وی گفت: در این رابطه ۲ دستگاه خودرو متعلق به متهمان توقیف و نسبت به انسداد ۱۳ فقره حساب بانکی آنان اقدام شد و در نهایت درسیر مراحل تحقیقات محل نگهداری گروگان در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و در یک عملیات موفق پلیسی فرد ربوده شده صحیح و سالم آزاد و به آغوش خانواده باز گردانده شد.