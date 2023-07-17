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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۸

فرماندار جم:

پروژه‌های ساخت مسکن در شهرستان جم ۴۰ درصد پیشرفت دارد

پروژه‌های ساخت مسکن در شهرستان جم ۴۰ درصد پیشرفت دارد

بوشهر- فرماندار جم گفت: پروژه‌های ساخت مسکن در شهرستان جم ۴۰ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد احمدپور عصر دوشنبه در آئین آغاز ساخت واحدهای مسکونی در شهرستان جم آغاز شد بیان کرد: تلاش‌های خوبی در عرصه ساخت مسکن توسط دولت اجرا شده است.

فرماندار جم تأمین مسکن را مهم دانست و اضافه کرد: گام نخست طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان سال قبل با عملیات اجرایی بیش از ۱۸۰ واحد مسکونی آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در این گام ۶۷۰ واحد مسکونی در شهر بهارستان و روستای کوری شهرستان جم احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن شهرستان جم اقدامات خوبی صورت گرفته است گفت: بیش از ۱۸۰ واحد در حال ساخت است که بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار شهرستان جم خاطر نشان کرد: ۳۵۰ واحد مسکن روستایی نیز در شهرستان جم تسهیلات بانکی ساخت مسکن دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5839276

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