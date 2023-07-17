به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد احمدپور عصر دوشنبه در آئین آغاز ساخت واحدهای مسکونی در شهرستان جم آغاز شد بیان کرد: تلاشهای خوبی در عرصه ساخت مسکن توسط دولت اجرا شده است.
فرماندار جم تأمین مسکن را مهم دانست و اضافه کرد: گام نخست طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان سال قبل با عملیات اجرایی بیش از ۱۸۰ واحد مسکونی آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: امروز در این گام ۶۷۰ واحد مسکونی در شهر بهارستان و روستای کوری شهرستان جم احداث میشود.
وی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن شهرستان جم اقدامات خوبی صورت گرفته است گفت: بیش از ۱۸۰ واحد در حال ساخت است که بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
فرماندار شهرستان جم خاطر نشان کرد: ۳۵۰ واحد مسکن روستایی نیز در شهرستان جم تسهیلات بانکی ساخت مسکن دریافت کردهاند.
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