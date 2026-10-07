وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در همایش تخصصی پیشگیری از خودکشی اظهار کرد: در برخی پژوهش‌ها این تصور مطرح شده که با توسعه، نرخ خودکشی الزاماً کاهش پیدا می‌کند، در حالی که بررسی وضعیت کشورهای مختلف نشان می‌دهد رابطه میان توسعه و خودکشی پیچیده‌تر از این است و نمی‌توان با یک تحلیل ساده به نتیجه رسید.

وی افزود: در تحقیقات علمی نباید برخی عوامل را به صورت انحصاری به جامعه معرفی کرد؛ چرا که خودکشی پدیده‌ای چندوجهی است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

میرحسینی با اشاره به تحولات اجتماعی و فناوری گفت: در کنار توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی، باید به موضوعاتی مانند کاهش پیوندهای اجتماعی و احساس تنهایی نیز توجه کرد. امروز نسلی داریم که ممکن است در میان هزاران ارتباط و تعامل مجازی، احساس تنهایی عمیقی داشته باشد و فقدان پیوندهای اجتماعی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر آسیب‌های روانی و اجتماعی باشد.

وی همچنین بر اهمیت عوامل معنایی و فرهنگی در تحلیل مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: در کنار عوامل اقتصادی، بیکاری و سایر فشارهای اجتماعی، باید به نیاز انسان به معنا و تعلق نیز توجه شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به تفاوت وضعیت استان‌ها در زمینه خودکشی ادامه داد: برای شناخت دقیق‌تر این پدیده باید به تفاوت‌های منطقه‌ای توجه کنیم. برای مثال، برخی استان‌ها با وجود برخورداری از شاخص‌های پایین‌تر توسعه، در برخی شاخص‌های مرتبط با خودکشی وضعیت متفاوتی دارند و همین مسئله نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً بر مبنای شاخص‌های توسعه اقتصادی، وضعیت خودکشی را تحلیل کرد.

وی با اشاره به وضعیت پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی اظهار کرد: در سراسر دنیا خودکشی در میان برخی گروه‌های حرفه‌ای، از جمله پزشکان و دانشجویان پزشکی، مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و فشارهای حرفه‌ای و مواجهه مستمر با مسائل مربوط به سلامت و مرگ بیماران، ضرورت توجه بیشتر به سلامت روان این گروه‌ها را نشان می‌دهد.

میرحسینی تأکید کرد: تحلیل علمی خودکشی باید در سه سطح ساختاری، میانی و فردی انجام شود و نباید در دام ساده‌انگاری یا تک‌عاملی دیدن این پدیده گرفتار شویم.

وی یکی از چالش‌های مهم پژوهش در این حوزه را ابهام در روایت علل خودکشی دانست و گفت: حتی در بررسی پرونده‌های قضایی ممکن است روایت خانواده یا اطرافیان درباره علت خودکشی فرد در مراحل مختلف رسیدگی تغییر کند. بنابراین برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر، باید نسبت به کیفیت و اعتبار داده‌ها و روایت‌های موجود حساس باشیم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: اگرچه برخی دیدگاه‌ها، بحران‌های اجتماعی را عامل مهم خودکشی می‌دانند، اما این نگاه نیز نباید به یک تحلیل تک‌بعدی تبدیل شود؛ زیرا خودکشی حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی با اشاره به ابعاد حقوقی موضوع خودکشی گفت: در نظام حقوقی کشور، رفتارهایی مانند تحریک یا معاونت در خودکشی در شرایط مقرر قانونی می‌تواند واجد مسئولیت کیفری باشد، اما مواجهه با این پدیده نباید صرفاً از منظر مجازات و حقوق کیفری باشد.

میرحسینی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره حفظ جان انسان، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی پیشگیری از خودکشی تأکید کرد و گفت: شناخت دقیق عوامل مؤثر بر خودکشی و پرهیز از تحلیل‌های تک‌بعدی، پیش‌شرط طراحی مداخلات مؤثر برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی است.