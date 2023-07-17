هیچ پرونده قضائی برای حواشی سفر وزیر میراث فرهنگی تشکیل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان درویش حداد اظهار کرد: با عنایت به رصد فضای مجازی و حسب گزارشات واصله مبنی بر چندین فقره نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی مدیر مسئول یکی از خبرگزاری‌های استان تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

وی افزود: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مناسب کیفری از سوی شعبه رسیدگی کننده به پرونده و در راستای اجرای ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری و به مدت ۳ ماه نامبرده از اشتغال به حرفه خبرنگاری و خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانه‌های مکتوب محروم می‌باشد.

معاون دادستان قزوین تاکید کرد: خبرنگاری یک رسالت مقدس جهت ایجاد آگاهی‌های عمومی و اجتماعی برای اعتلای فرهنگ و هنر و تعالی جامعه است و قطعاً در راستای احیا حقوق عامه این دادستانی موظف به حفظ امنیت و آرامش عمومی شهروندان در فضای حقیقی و حتی در فضای مجازی است و به همین علت ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه خبرنگاری و تجلیل از خبرنگاران روشن ضمیر و آگاه، قطعاً بامتخلفین در این حوزه برخورد لازم را خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: قوه قضائیه نهادی است فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی و قطعاً اجازه سو استفاده از این ارگان‌مقدس را به کسی نخواهیم داد و برخورد با مدیر مسئول خاطی ارتباطی به مسائل سیاسی پیش آمده در روزهای اخیر ندارد.

حداد یادآور شد: در خصوص اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص برخورد با خبرنگار ناشر خبر حواشی زمان استقبال وزیر میراث فرهنگی در استان، به استحضار می‌رساند تاکنون پرونده‌ای در این مورد در دادسرا تشکیل نشده است.