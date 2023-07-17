به گزارش خبرنگار مهر، رو شنبه با حضور اصحاب رسانه و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بازدیدی از پروژههای عمرانی در حال احداث این دانشگاه به عمل آمد.
یکی از پروژههای در حال انجام مرکز خدمات جامع سلامت شهر اقبالیه بود که در مساحتی بالغ بر ۶۲۰ متر مربع و در دو طبقه به عموم مردم شهر اقبالیه خدمترسانی خواهد کرد و در هفته دولت سال جاری افتتاح خواهد شد.
محمدعلی معصومی فر در این بازدید با اشاره به این موضوع که زمین از سوی شورای شهر و شهرداری اقبالیه انتخاب شده است اظهار کرد: این مجموعه در یکی از پارکهای اقبالیه احداث شده و علت این انتخاب آن است که در دسترس بودن برای عموم مورد توجه بوده و نیز محل دیگری برای تأمین فضای سبز در نظر گرفته خواهد شد.
معاون توسعه، مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: با توجه به اینکه اتباع خارجی در این بخش از استان بهطور چشمگیری ساکن هستند بخشی از هزینههای لازم برای تأسیس این مرکز توسط مرکز کمیساریای عالی تأمین شده و استفاده عموم از آن آزاد خواهد بود.
رفع مشکل اورژانس بیمارستان قدس با تأسیس بخش الحاقی به اورژانس بیمارستان
مدیر بیمارستان تخصصی کودکان قدس در بازدید از این مجموعه درمانی اظهار کرد: بیمارستان قدس مشکلات مختلف زیربنایی داشته است اما یکی از مشکلات اساسی آن بخش اورژانس بود که معمولاً علاوه بر استفاده از تختها مجبور میشدیم مریضها را در راهرو پذیرش کنیم.
محمود رجبی ادامه داد: با این فضای نامناسب سال ۹۸ مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بهمنظور رفع این مشکل پروژه الحاقی را برای بیمارستان قدس تعریف کرد و در حال حاضر طی دو فاز موفق شده اینکه آن را به بهرهبرداری برسانیم و هماکنون اورژانس این مناسب وضعیت مناسبتری دارد و ظرفیت آن نیز که پیشتر ۱۵ تخت بود افزایش یافته است.
این مسئول توضیح داد: الحاقیات درس طبقه و هر طبقه ۲۰۰ متر بوده است که مجموعاً ۶۰۰ متر به فضای ما اضافه شده است.
مدیر بیمارستان کودکان قدس عنوان کرد: یکی دیگر از بخشهایی که تجهیز شده آزمایشگاه ما است که در حال حاضر در خدمت بیماران بوده و در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی بیماران است.
تأسیس اولین مرکز درمان اختلالات خواب کودکان در کشور
وحید خورشیدی در ادامه این بازدید با اشاره به ساخت مرکز درمان اختلالات خواب کودکان در مجموعه بیمارستان تخصصی قدس گفت: این مجموعه در سهطبقه تأسیس شده که دو طبقه اول مهمانسرا بوده و طبقه سوم مرکز درمان اختلالات خواب است و بودجه آن از محل اعتبارات نفتی تأمین گردید و تاکنون ۳.۵ میلیارد تومان هزینه داشته و با هزینه ۱.۵ میلیاردی تکمیل خواهد شد.
مدیر منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: مرکز تنها مرکز فلوشیپ خواب کودکان در سطح خاورمیانه و در کل کشور است که خدمات خود را بهصورت دولتی ارائه خواهد داد و به مشکلاتی نظیر انواع تشنج در خواب، تحقیق در خصوص خواب، سلامت خواب و علل اختلالات و رفع آن خدمترسانی خواهد کرد.
پیشرفت ۷۸ درصدی پروژه الحاقی بیمارستان شهید رجایی
مدیر منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در بازدید از مجموعه الحاقی بیمارستان شهید رجایی قزوین توضیح داد: منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه بیمارستان شهید رجایی از دو سال پیش تاکنون سرعت خوبی به خود گرفته و در این مدت ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.
خورشیدی ادامه داد: کل این مجموعه در ۱۳ هزار متر مربع تأسیس شده است که ۲۰۰۰ متر آن زیربنای مجموعه بوده و کل مجموعه در ۷ طبقه تأسیس خواهد شد.
وی با بیان این نکته که از آخرین امکانات موجود برای کیفیت این بیمارستان استفاده میشود عنوان کرد: در اتاقهای عمل این بیمارستان از رنگهای استریل استفاده شده است و برای تهویه هوای این مجموعه از امکاناتی استفاده میکنیم که تا حدود ۴۰ درصد از مصرف انرژی صرفهجویی میکند.
این مسئول با بیان این موضوع که در سفر ریاستجمهور به استان قزوین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص داده شده است گفت در حال حاضر ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تخصیصیافته است و در فازهای بعدی باقی مانده آن وصول خواهد شد.
بیمارستان ولایت با آخرین فناوری روز دنیا در زمینه آنژیوگرافی مجهز میشود
معاون توسعه، مدیریت، منابع و برنامهریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بازدید از بیمارستان ولایت قزوین توضیح داد: در حال حاضر دستگاه سیتی آنژیوگرافی که دقیقترین سیستم تشخیص گرفتگی عروق و احشا داخلی است برای بیمارستان ولایت قزوین از محل تخصیص اعتبارات بانک جهانی تهیه شده و بسیاری از تشخیصهای پزشکی در زمینه قلبی و عروقی از این طریق قابلپیگیری است و پاسخگوی نیازهای بیماران در استانهای مجاور نیز خواهد بود.
وی در خصوص چگونگی دریافت این دستگاه توسط بیمارستان ولایت نیز توضیح داد: خوشبختانه هنگام نیازسنجی و اعلام آمادگیهای بیمارستانها در استانهای مختلف بیمارستان ولایت کلیه استانداردها برای دریافت این دستگاه را داشته است.
معصومی فر با بیان این نکته که از خلأهای استان نبود مرکز رادیوتراپی بود که بیماران سرطانی مجبور بودند برای این خدمات مراجعه به تهران، کرج و زنجان داشته باشند تبیین کرد: برای دریافت این روش درمان بیماران ساکن استان قزوین مجبور بودند گاهی ۳۰ روز پیاپی به استانهای دیگر سفر کنند که مشکلات متعددی را برای آنها به وجود آورده بود اما خوشبختانه در حال حاضر یکی از مجهزترین دستگاههای رادیوتراپی در مجموعه بیمارستان ولایت به بیماران سرطانی خدمترسانی میکند.
این مسئول عنوان کرد: هماکنون ۶۰ بیمار از این نوع از درمان استفاده میکند و ۶۰ نفر دیگر نیز در صف انتظار آن قرار دارند بهمنظور رفع مشکلات همراهان بیماران نیز مهمانسرای خیریهای در همین مرکز دایر شده است.
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