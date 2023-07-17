کم آبی مشکل بزرگ گرمسار است/ کاهش ۶۰ درصدی نزولات

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر مطهری شامگاه دوشنبه در جمع مردم کردوان از روستاهای گرمسار با حضور استاندار سمنان در مسجد جامع این روستا، کم آبی را مشکل بزرگ گرمسار دانست و تاکید کرد: طبق اعلام آمارهای هواشناسی، نزولات جوی گرمسار ۶۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه تأمین آب از جمله مهمترین مطالبات مردم و کشاورزان گرمسار و آرادان است، افزود: استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه اقداماتی در زمینه توسعه آبیاری نوین در کردوان صورت گرفته اما باید تکمیل شود، ابراز کرد: تکمیل طرح‌های آبیاری از جمله نیازهای منطقه محسوب می‌شود.

مطهری خواستار مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه استفاده از منابع آبی شد و گفت: موضوع جاده، مسکن، آب، کشاورزی و… در زمره مطالبات مردم کردوان است که از دولتمردان می‌خواهیم نسبت به آنها رسیدگی لازم را صورت دهند.

خانی فرماندار گرمسار نیز در سخنانی کوتاه ضمن بیان اینکه در خصوص مشکل آب منطقه جلسات برگزار و پیگیری‌ها توسط استاندار سمنان با وزیر نیرو در حال انجام است، گفت: مباحث مرتبط با طرح هادی، احداث پل،، آنتن دهی تلفن همراه و لایروبی رودخانه از اهم مطالبات و مشکلات روستای کردوان است.