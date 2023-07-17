به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آستانه آغاز ماه محرم الحرام و شروع سفرهای تبلیغی طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ماه محرم یکی از مهم‌ترین وجوه امتیاز جامعه شیعه بر دیگر جوامع مسلمان است و ملت حسینی ایران، نعمت محرم و مجالس معنویت افزای آن را قدردان و شکرگزار است. انقلاب اسلامی و عزت و اقتدار امروز ما مرهون تمسک به معارف عاشورایی است و تا زمانی که در مسیر پر افتخار حسینی گام بر می‌داریم، سربلندی و سعادت همنشین ماست.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آستانه آغاز ماه محرم الحرام و شروع سفرهای تبلیغی طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه، نکاتی را معروض می‌دارد:

توجه به سیره بزرگان، توصیه‌های رهبر معظم انقلاب -مدظله العالی- و مراجع عظام تقلید -دامت برکاتهم- و همچنین رعایت احکام و الزامات مجالس اهل بیت -علیهم السلام- به پر شورتر شدن این مجالس و تکثیر و ترویج شعائر الله بیش از پیش کمک می‌کند. شایسته است آداب عزاداری و ادب حضور در مجالس اهل بیت -علیهم السلام- در تمام شؤون رعایت شود.

در مجالس مراثی و خطابه، بیان معارف اسلامی و شرح مظلومیت‌های حضرت سید الشهدا -علیه السلام-، عواطفِ مستمعین را جوشان خواهد کرد و آنان را برای کسب فیوض مهیا می‌کند. لذا باید از سخنان سست، بی سند و اختلاف انگیز در این مجالس اجتناب شود، تا در کنار شور و احساس حسینی، فلسفه واقعی عزاداری‌ها تشریح و زمینه افزایش ایمان و تقویت باورهای دینی فراهم شود.

پیام عاشوراء، فداکاری برای حفظ دین است. در راه حفظ دین، قرآن و اخلاق، همه باید در یک میدان قرار بگیریم و با فساد و بی‌عدالتی مبارزه کنیم. اقدام مسؤولانه و مؤمنانه اقشار مختلف مردمی در راستای امر به معروف و نهی از منکر برای صیانت از ارزش‌های دینی و مطالبه‌ی حفظ و ترویج عفاف و حجاب نشان داد؛ روح غیرت و عفت در جامعه ما بیدار است. لازم است نهادهای ضابط و مسؤول در مقابله با برخی جرایم سازمان یافته در ترویج بی‌حجابی در اماکن دولتی و عمومی با التزام به مواد قانونی مصرح، قاطعانه ورود پیدا کنند. ادارات، نهادها، مدیریت‌های شهری و صنوف برای اجرای بهتر قانون عفاف و حجاب، هم پایه‌ی مطالبه عمومی حرکت کنند و دچار ضعف و سستی نشوند. گرچه مسأله حجاب با نقش آفرینی گسترده جریانات معاند دین و انقلاب به یک مسأله سیاسی امنیتی تبدیل شده است؛ اما هنوز هم در این عرصه کار فرهنگی و تبلیغی در مبارزه با جنگ شناختی دشمن در اولویت است. بی‌شک اقدامات توأمان فرهنگی و قضائی می‌تواند مواجهه عالمانه با این مسأله را رقم بزند.

ارتقا تشکیلات فرهنگی مساجد به عنوان یک قرارگاه عملیاتی در تقابل با برنامه‌های تبلیغی دشمن، اولویت نظام اسلامی است و اهداف عالیه نظام در اسلامی سازی جامعه، با جذب و تربیت جوانان و نوجوانان محقق می‌گردد. از ظرفیت عظیم مساجد در خودسازی، انسان‌سازی، فرهنگ سازی، جامعه سازی و تمدّن سازی غفلت نشود.

امید آفرینی و تقویت اراده و همت جامعه مؤمنین، مواسات و همدلی، استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفان، باید یک فعالیت مستمر در جامعه‌ی دینی باشد. جامعه‌ای که رو به سوی تحقق دولت کریمه مهدوی دارد، از عاشوراء درس حرکت و مجاهدت می‌گیرد. در ایام تبلیغی محرم به جاست مباحث هدایت بخش مهدویت نیز بیش از پیش تشریح شود و پیوند حادثه ظلم ستیزانه عاشوراء و اندیشه امید آفرین مهدوی تبیین گردد.

هدف حکومت دینی رشد دادن مردم در زمینه‌های مختلف فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. هدایت و راهنمایی و بیان حقایق دین در کنار تسهیل شرایط زندگی و ارتقا جنبه‌های مادی و اقتصادی، نقش به سزایی در سعادت اخروی مردم دارد و از وظایف قطعی مسئولان در جامعه دینی است. ضمن تقدیر و تشکر از خدمات دولت مردمی و تلاش‌های مستمر مسئولان برای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم، از آنان خواستاریم با فعال سازی تمام ظرفیت‌ها، معیشت و اقتصاد را در اولویت داشته باشند و آرامش معنوی و مادی مردم را فراهم کنند.

مجاهدت‌های مبلغین گرانقدر حوزه‌های علمیه در ترویج معارف اسلامی و هجمه به بنیان‌های فکری جریان‌های ضداسلامی و ضدانسانی، عمل به سیره شهدا و یک فعالیت ایثارگرانه است. همسنگران دیروز شما در جبهه‌های حق علیه باطل، با نثار جان خود از ارزش‌های اسلامی صیانت کردند و امروز نیز شما در میدانی دیگر راه آن‌ها را ادامه می‌دهید. سختی‌های این مسیر را با جان و دل پذیرا باشید و به جایگاه و فعالیت خود افتخار کنید. «الَّذینَ آمَنوا وَهاجَروا وَجاهَدوا فی سَبیلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم أَعظَمُ دَرَجَهً عِندَ اللَّهِ وَأُولئِکَ هُمُ الفائِزونَ»