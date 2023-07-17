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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۰:۳۷

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان تشریح کرد؛

اعلام برنامه‌های محرم در لرستان/ اعزام مبلغ به ۴۰۰ نقطه استان

اعلام برنامه‌های محرم در لرستان/ اعزام مبلغ به ۴۰۰ نقطه استان

خرم‌آباد - مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اعلام برنامه‌های محرم در این استان، از اعزام مبلغ به ۴۰۰ نقطه لرستان در این ایام خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی قدرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ایام محرم امسال، اظهار داشت: امسال محرم را با مراسم‌های استقبال از محرم در تک‌تک شهرهای استان آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم چاوش‌خوانی در ایام محرم، عنوان کرد: همچنین فضاسازی محیطی را برای برگزاری برنامه‌ها و عزاداری‌های ایام محرم خواهیم داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، بیان داشت: در دهه اول و دوم محرم که اوج فضای تبلیغی ما است و همچنین دهه آخر صفر، مبلغین به مناطق مختلف استان اعزام خواهند شد.

حجت‌الاسلام قدرتی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ نقطه استان میزبان مبلغین خواهند بود، تصریح کرد: مراسم و همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی (ع) یکی دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ایام محرم است.

وی با اشاره به برگزاری همایش «احلی من العسل» نوجوانان در ایام ماه محرم در استان، گفت: مراسم «ریحانه‌های حسینی» دختران و «رهروان زینبی» مادران استان نیز جز برنامه‌هایی است که به‌عنوان کارویژه و همایش‌های خاص در استان برگزار می‌شوند.

کد مطلب 5839369

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