به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی دوشنبه‌شب در نشست توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری عنوان داشت: توسعه متوازن بیش از پیش در همه حوزه‌های زیر ساختی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی تنگستان را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: در راستای بهره‌مندی بیشتر اهالی روستای شیر مرد از برق خانگی، نیاز است اداره برق شهرستان در راستای در اختیار گذاشتن پنل‌های خورشیدی بهه اهالی آن روستا اقدام لازم را داشته باشد.

فرماندار تنگستان افزود: پنج روستایی که فاقد دهیاری هستند دارای اعتبار است که بخشدار مرکزی شهرستان برای هم افزایی بهتر در راستای عمران و آبادی بیشتر این روستاها تلاش داشته باشد.

لطفی بیان کرد: هدف و اولویت کاری در شهرستان تنگستان برای عمران و آبادی روستاهای فاقد دهیاری است که با همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع مشکلات و تنگناهای موجود در این روستاها تلاش می‌شود.

وی تصریح کرد: اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال برای اجرای دیوار حفاظتی و زیر سازی روستاهای یخ و آشی اختصاص داده شده است.