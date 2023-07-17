به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از گروه سرود بین المللی زهرائیون که در محل یادمان سردار شهید علی هاشمی برگزار شد، اظهار کرد: این گروه سرود، تواشیح و هنر انقلابی شهرستان کارون نه تنها در شهرستان کارون بلکه در استان و حتی در کشور ایران اسلامی به عنوان یک گروه انقلابی هنرمند و برجسته شناخته شده است.

وی با بیان اینکه ما معتقد هستیم اسلام جاودانه است، تصریح کرد: اسلام به برکت خون سیدالشهداء جاودانگی خود را پیدا کرد در واقع امام حسین (ع) و یارانش خودشان را فدا کردند تا اسلام زنده و جاودانه بماند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: نهضت عاشورا نیز جاودانه است؛ به رغم تمام قدرت‌های شیطانی و استکباری من جمله بنی امیه، بنی عباس، سلاطین جور، خاندان منحوس پهلوی، صدام جنایت کار، تکفیری‌ها و وهابی‌ها که در طول تاریخ قصد داشتند ندای «لبیک یا حسین» در گلوها خفه شود و هرگز ظهور و بروز پیدا نکند، اسباب زیادی دست به دست هم داده اند تا اینها به هدف خود نرسند و عاشورا جاودانه بماند.

آیت الله حیدری ادامه داد: خداوند اسبابی برای جاودانگی نهضت عاشورا قرار داد که عزاداری‌ها، سیاه پوشی ها، دسته‌های عزاداری، مراسم تاسوعا و عاشورا، اربعین، منبرهای خانگی و حسینیه‌ها از جمله این اسباب هستند؛ همچنین شعرا، اُدبا، شعرا، مداحان، روضه خوانان، سرود خوانان و افرادی که با زبان هنر، مضامین و پیام‌های ولایی و عاشورایی را بر اساس فطرت پاک انسانی پیاده کرده و آتش عشق و شور حماسی حسینی را همچنان مشتعل و فروزان نگه داشته اند خود از این عناصر هستند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امام حسین (ع)، یاران ایشان و اسیران کربلا که حضرت زینب (س)، امام زین العابدین (ع) و ائمه اطهار (ع) در رأس آنها بوده اند همگی دست به دست هم داده اند تا این جریان، پررونق و مورد استقبال مردمی قرار بگیرد همچنین بر عناصر مردمی تاکید داشته اند.

آیت الله حیدری گفت: تمام فن هایی که شیعه در طول تاریخ برای ایجاد حزن، تحریک عواطف پاک انسانی و استخدام آنها در راستای ایده آل های اهل بیت (ع) انجام داده اند همه از عوامل جاودانگی نهضت عاشورا است.

وی بیان کرد: در زمانه ما گروه‌هایی به عنوان سرود و تواشیح بسیار محکم، مفاهیم ولایی و انقلابی را با زبان‌های مردم تکثیر می‌کنند که این کار بسیار ارزشمند است؛ یکی از این گروه‌های موفق و برجسته ای که طی سال‌های اخیر در استان خوزستان مطرح شده، گروه زهرائیون است که امروز فرماندهان، مسئولان استانی و جوانان گرد هم آمده اند تا از آنها تجلیل کرده و تقدیر به عمل آورند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: این تجلیل‌ها سبب می‌شود تا نوجوان‌های دیگری که این استعدادها را دارند خود را شکوفا کنند و به میدان بیایند، البته همه مسئولان، روحانیت، دستگاه‌های تبلیغ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی باید اینان را حمایت کنند.