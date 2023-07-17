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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲:۳۲

آیت الله حیدری:

«گروه زهرائیون» از گروه‌های موفق سال‌های اخیر خوزستان است

«گروه زهرائیون» از گروه‌های موفق سال‌های اخیر خوزستان است

اهواز - نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: یکی از گروه‌های سرود موفق و برجسته ای که طی سال‌های اخیر در استان خوزستان مطرح شده، گروه زهرائیون است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از گروه سرود بین المللی زهرائیون که در محل یادمان سردار شهید علی هاشمی برگزار شد، اظهار کرد: این گروه سرود، تواشیح و هنر انقلابی شهرستان کارون نه تنها در شهرستان کارون بلکه در استان و حتی در کشور ایران اسلامی به عنوان یک گروه انقلابی هنرمند و برجسته شناخته شده است.

وی با بیان اینکه ما معتقد هستیم اسلام جاودانه است، تصریح کرد: اسلام به برکت خون سیدالشهداء جاودانگی خود را پیدا کرد در واقع امام حسین (ع) و یارانش خودشان را فدا کردند تا اسلام زنده و جاودانه بماند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: نهضت عاشورا نیز جاودانه است؛ به رغم تمام قدرت‌های شیطانی و استکباری من جمله بنی امیه، بنی عباس، سلاطین جور، خاندان منحوس پهلوی، صدام جنایت کار، تکفیری‌ها و وهابی‌ها که در طول تاریخ قصد داشتند ندای «لبیک یا حسین» در گلوها خفه شود و هرگز ظهور و بروز پیدا نکند، اسباب زیادی دست به دست هم داده اند تا اینها به هدف خود نرسند و عاشورا جاودانه بماند.

آیت الله حیدری ادامه داد: خداوند اسبابی برای جاودانگی نهضت عاشورا قرار داد که عزاداری‌ها، سیاه پوشی ها، دسته‌های عزاداری، مراسم تاسوعا و عاشورا، اربعین، منبرهای خانگی و حسینیه‌ها از جمله این اسباب هستند؛ همچنین شعرا، اُدبا، شعرا، مداحان، روضه خوانان، سرود خوانان و افرادی که با زبان هنر، مضامین و پیام‌های ولایی و عاشورایی را بر اساس فطرت پاک انسانی پیاده کرده و آتش عشق و شور حماسی حسینی را همچنان مشتعل و فروزان نگه داشته اند خود از این عناصر هستند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امام حسین (ع)، یاران ایشان و اسیران کربلا که حضرت زینب (س)، امام زین العابدین (ع) و ائمه اطهار (ع) در رأس آنها بوده اند همگی دست به دست هم داده اند تا این جریان، پررونق و مورد استقبال مردمی قرار بگیرد همچنین بر عناصر مردمی تاکید داشته اند.

آیت الله حیدری گفت: تمام فن هایی که شیعه در طول تاریخ برای ایجاد حزن، تحریک عواطف پاک انسانی و استخدام آنها در راستای ایده آل های اهل بیت (ع) انجام داده اند همه از عوامل جاودانگی نهضت عاشورا است.

وی بیان کرد: در زمانه ما گروه‌هایی به عنوان سرود و تواشیح بسیار محکم، مفاهیم ولایی و انقلابی را با زبان‌های مردم تکثیر می‌کنند که این کار بسیار ارزشمند است؛ یکی از این گروه‌های موفق و برجسته ای که طی سال‌های اخیر در استان خوزستان مطرح شده، گروه زهرائیون است که امروز فرماندهان، مسئولان استانی و جوانان گرد هم آمده اند تا از آنها تجلیل کرده و تقدیر به عمل آورند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: این تجلیل‌ها سبب می‌شود تا نوجوان‌های دیگری که این استعدادها را دارند خود را شکوفا کنند و به میدان بیایند، البته همه مسئولان، روحانیت، دستگاه‌های تبلیغ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی باید اینان را حمایت کنند.

کد مطلب 5839385

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