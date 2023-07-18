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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۸:۱۶

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی سوال از وزیر ارتباطات در دستورکار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی سوال از وزیر ارتباطات در دستورکار مجلس

دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بررسی سوال نماینده کرمان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد استفاده از آب‌های آلوده و غیرمتعارف در کشت محصولات کشاورزی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی با پیشنهاد هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 5839441
زهرا علیدادی

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