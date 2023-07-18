یوتیوب ۱۸ شبکه جنبش انصارالله یمن را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اداره اطلاع رسانی اخبار جنگ یمن اعلام کرد که شرکت یوتیوب اقدام به بستن ۱۸ شبکه از شبکههای این اداره و جنبش انصارالله یمن و بخشهای تولید فنی و مستندسازی مربوط به شهدای این کشور، کرده است.
بر اساس این گزارش، در بیانیه صادره از سوی این اداره آمده است که بستن شبکههای مذکور، یک اقدام خودسرانه و تروریستی به شمار میرود که بار دیگر بر قصد و نیت خصمانه ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی علیه یمن، صحه میگذارد.
در این بیانیه تاکید شده است: ائتلاف سعودی به دنبال کنترل منابع اطلاع رسانی است تا این منابع را در خدمت پروژه استعماری خود در یمن به کار بگیرد. اقدام شرکت یوتیوب بار دیگر دروغ بودن شعارهای آزادی بیان کشورهای غربی را نشان داد.
در ادامه این بیانیه آمده است: تعداد کاربران شبکههایی که توسط یوتیوب بسته شده، به بیش از ۵۰۰ هزار نفر میرسد. این شبکهها دربرگیرنده بیش از هفت هزار ویدئو هستند که تعداد مشاهده آنها به ۹۰ میلیون بار، رسیده است.
اداره اطلاع رسانی اخبار جنگ یمن اعلام کرد که بستن شبکههای مذکور در یوتیوب، فیس بوک و توئیتر بیانگر دوگانه بودن استانداردهای کشورهای جهان و در پیش گرفتن سیاست یک بام و دو هوا از سوی مدیران این شرکتها برای حمایت از اقدامات خصمانه ائتلاف سعودی آمریکایی، علیه یمن در زمینههای سیاسی، اقتصادی، رسانهای و اجتماعی است.
بر اساس اعلام این اداره، ائتلاف سعودی برای به زانو درآوردن اراده ملت یمن که با پروژههای آمریکایی صهیونیستی در منطقه مخالف هستند، تلاش میکند. پیش از این نیز صفحهها و حسابهای کاربری و شبکههای ملی یمن بدون هیچ توجیهی، در فضای مجازی، بسته شده بود.
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