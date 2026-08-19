۶۴۸ واحد تولیدی در استان سمنان زیر چتر ستاد رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعدازظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برگزیده استان سمنان اظهار کرد: مدیریت استان موضوعات نیازمند اصلاح در سطح ملی را از مسیرهای قانونی و در جلسات مربوطه پیگیری خواهد کرد تا موانع پیش روی تولید و سرمایهگذاری برطرف شود.
وی با تأکید بر عزم مجموعه استان برای پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری افزود: همه ظرفیتهای استان برای رفع موانع و حل مشکلات واحدهای تولیدی به کار گرفته میشود و مسائل خارج از اختیار استان نیز با جدیت از مسیرهای ملی دنبال خواهد شد تا روند فعالیت و توسعه بخش خصوصی با مانع مواجه نشود.
استاندار سمنان با قدردانی از حضور و تلاش فعالان اقتصادی در مسیر تولید و اشتغال گفت: برای مدیریت مسائل و مشکلات اقتصادی استان باید موضوعات بهدرستی دستهبندی و برای هر مسئله، متناسب با سطح اختیار و ظرفیت موجود، راهکار مشخصی تعیین شود.
کولیوند ادامه داد: در استان سمنان از تمام اختیارات و ظرفیتهای موجود برای حل مسائل استفاده خواهیم کرد و خود را وابسته به تصمیمات ملی نمیکنیم؛ مگر در مواردی که موضوع خارج از اختیار استان یا نیازمند اصلاح قانون باشد که در این موارد نیز مسائل از مسیر هیئت دولت، رئیسجمهور و نشستهای استانداران با جدیت پیگیری خواهد شد.
بررسی مشکلات ۳۴۸ واحد تولیدی در ستاد تسهیل
وی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۴۷ جلسه ستاد تسهیل برگزار شد که طی آن مشکلات ۳۴۸ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و ۵۳۱ مصوبه به تصویب رسید که حدود ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شده است.
استاندار سمنان افزود: در سال جاری نیز تاکنون ۱۸ جلسه ستاد تسهیل برگزار شده، مشکلات ۱۹۷ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و ۳۰۰ مصوبه به تصویب رسیده که حدود ۶۵ درصد آن اجرایی شده است.
کولیوند با تأکید بر ظرفیت ویژه شورای تأمین استان در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: سمنان از معدود استانهایی است که از ظرفیت شورای تأمین برای کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده میکند.
وی گفت: در موضوعاتی از جمله چکهای برگشتی، مسائل بانکی و مشکلات مرتبط با تجهیزات واحدها، ظرفیت شورای تأمین در کنار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای حمایت از تولیدکنندگان به کار گرفته شده است.
مدیریت استان خود را جدا از بخش خصوصی نمیداند
استاندار سمنان با بیان اینکه مجموعه استان خود را جدا از بخش خصوصی نمیداند، اظهار کرد: مدیریت استان در کنار مسئولیت دولتی، خود را همراه و پشتیبان بخش خصوصی میداند و هرجا بتوانیم از ظرفیت و اعتبار مدیریت استان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کنیم، این کار را انجام خواهیم داد.
کولیوند ادامه داد: هدف این است که تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، همراهی و حمایت مجموعه استان را در مسیر فعالیت خود احساس کنند.
وی با اشاره به شرایط و تحولات اقتصادی سالهای اخیر افزود: فعالان اقتصادی در سالهای گذشته با موضوعات مختلفی از جمله تحولات اقتصادی، تحریمها و شرایط منطقهای مواجه بودهاند و مجموعه این شرایط، ضرورت حمایت و همراهی بیشتر با بخش تولید را افزایش داده است.
استاندار سمنان همچنین با اشاره به رویکرد استان در حمایت از شأن و جایگاه فعالان اقتصادی گفت: تلاش کردهایم مشکلات بخش خصوصی با حفظ حرمت فعالان اقتصادی بررسی شود و در مواردی که امکان طرح موضوع در فرآیندهای نظارتی وجود داشته، ابتدا تلاش شده است موضوع در فضای گفتوگو و با حضور بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بررسی و برای آن راهکار پیدا شود.
کولیوند در پایان با قدردانی از معاونان استانداری، فرمانداران، بخشداران، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران بانکی، اتاق بازرگانی و فعالان رسانهای خاطرنشان کرد: هدف مجموعه استان این است که در کنار صنعتگران، معدنکاران، صادرکنندگان و همه فعالان اقتصادی بایستد و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی، مسیر رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و تداوم سرمایهگذاری در استان را هموار کند.
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