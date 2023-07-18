نظارت مستمر بر رعایت حجاب وعفاف در واحدهای تولیدی و کسبه اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی صبح سه شنبه در جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی و شورای توسعه قرآنی اسلامشهر با اشاره به اهمیت تبیین ضرورتهای رعایت پوشش اسلامی به عنوان واجب شرعی و قانونی برای بانوان و دختران جوان و همچنین برگزاری اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده در روز عفاف و حجاب اظهار داشت: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به برگزاری مراسم و همایش محدود نخواهد بود و میبایست با محوریت شورای فرهنگ عمومی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برنامههای اثربخش و مؤثر در شهرستان اجرایی شود.
وی به ظرفیت قابل توجه شهرستان اسلامشهر در زمینه برخورداری از قاریان ممتاز و حافظان قرآن کریم و برگزاری محافل و مجالس انس با کلام الله مجید اشاره کرد و افزود: در حوزه اجرای برنامههای قرآنی نباید صرفاً به اجرای دستورالعملها و بخشنامههای اداری اکتفا کرد.
فرماندار اسلامشهر همچنین به ضرورت استعدادیابی در مدارس و آموزش دانش آموزان مستعد در حوزه حفظ و تلاوت قرآن کریم اشاره کرد و بیان داشت: همکاری و اجرای برنامههای مشترک توسط مدیریت آموزش و پرورش و اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی میتواند به معرفی و شکوفایی استعدادهای قرآنی شهرستان کمک شایانی کند.
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