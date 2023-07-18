فرهاد منظوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اختتامیه دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم «یاریگران زندگی» به میزبانی استان فارس خبر داد و اظهار کرد: در این آئین که به صورت بر خط در سطح کشور برگزار شد، از صاحبان آثار برگزیده تقدیر به عمل آمد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۶۴۸ اثر به دبیرخانه استانی دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم ارسال شده بود، گفت: تعداد ۶۱ اثر به مرحله کشوری راه یافتند که از این تعداد استان البرز حائز شش رتبه برتر کشوری شد.

رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش البرز ادامه داد: دانش آموزان آبتین محرابیان و آمیتیس محرابیان در بخش نقاشی پاستل و شانتیا حشمتی در بخش فیلم کوتاه پویانمایی به ترتیب توانستند رتبه‌های اول و دوم را از آن خود کنند؛ همچنین در بخش نقاشی با مداد رنگی، ستایش تاش موسی، ریحانه علی پناهی و ریحانه عزیزی شایسته تقدیر شدند.

قابل ذکر است این جشنواره در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در چهار سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور برگزار شد.