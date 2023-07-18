به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «یائیر لاپید» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد که آمریکا دیگر همپیمان نزدیک این رژیم نیست.

وی در ادامه افزود: کابینه نتانیاهو ما را به سمت یک بحران بزرگ می‌کشاند. این کابینه دست به اجرای تغییرات بزرگ می‌زند بدون آنکه حتی در خصوص یکی از آنها و پیامدهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی این اقدامات بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

لاپید بیان کرد: تنش‌های کنونی میان تل آویو و واشنگتن، به بالاترین حد خود رسیده است. اخیراً کاخ سفید از بنیامین نتانیاهو و کابینه وی، در خصوص نحوه برخورد با فلسطینی‌ها و همچنین لایحه اصلاحات قضائی انتقاد کرده است.

وی تصریح کرد: «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا پیش از این به نتانیاهو نسبت به تداوم شهرک سازی ها در کرانه باختری هشدار داده بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز کابینه کنونی تل آویو را تندروترین کابینه توصیف کرده بود.

لاپید اضافه کرد: یک گزارش منتشر شده از سوی دولت بایدن نشان می‌دهد که وزارت خارجه آمریکا، به یک گروه اسرائیلی که خود را یک گروه مستقل غیرحزبی خوانده و برای براندازی کابینه نتانیاهو تلاش می‌کند، مبلغ ۳۸ هزار دلار کمک اعطا کرده است.

وی بیان کرد: کاخ سفید بارها از دعوت کردن نتانیاهو برای رفتن به آمریکا و دیدار با جو بایدن، سر باز زده است.

پیش از این نیز، «عمیحای شیکلی» وزیر امور اجتماعی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود: ایالات متحده آمریکا از اعتراضات در اسرائیل پشتیبانی می‌کند. وی تاکید کرد که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نقشی اساسی در تشدید اعتراضات در اراضی اشغالی علیه طرح اصلاحات قضائی دارد.

شیکلی بیان کرد که اظهارات بایدن در مورد اعتراضات در اراضی اشغالی هر زمان که نیاز به سرکوب این اعتراضات احساس می‌شود، بسیار قابل توجه است. ظاهراً اظهارات بایدن از قبل برنامه‌ریزی شده است. او گفت که آمریکا نقشی مهم در تشدید اعتراضات و تظاهرات‌ها در اراضی اشغالی ایفا می‌کند.