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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۹:۰۴

ملی‌پوش بسکتبال ایران در تیم منتخب غرب آسیا قرار گرفت

ملی‌پوش بسکتبال ایران در تیم منتخب غرب آسیا قرار گرفت

محمد جمشیدی بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال شهرداری گرگان در تیم منتخب رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله یک ماه پس از پایان رقابت های بسکتبال سوپر لیگ غرب آسیا، وب سایت «آسیا بسکت» اقدام به معرفی تیم منتخب این دوره از رقابت ها کرده است.

محمد جمشیدی تنها بازیکن ایرانی است که به همراه بازیکنانی از لبنان، بحرین، قزاقستان و کویت در این تیم قرار گرفته است.

این ملی پوش بسکتبال کشورمان همراه با تیم شهرداری گرگان در سوپر لیگ غرب آسیا شرکت کرد. شهرداری گرگان به عنوان قهرمان لیگ ایران و نایب قهرمان غرب آسیا در این رقابت ها شرکت کرد.

شاگردان مهران حاتمی در دبی مقابل نمایندگان قزاقستان و کویت شکست خوردند اما برابر نماینده امارات شکست خورند و به همین دلیل از صعود به فینال و کسب سهمیه جام باشگاه های آسیا بازماندند.

کد مطلب 5839503

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