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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۹:۲۸

مهر گزارش می دهد؛

مراسم اعلام «عزا» در روستای گنبد پیرمحمد ملکشاهی برگزار شد

مراسم اعلام «عزا» در روستای گنبد پیرمحمد ملکشاهی برگزار شد

ایلام-مراسم اعلام عزای سالار شهیدان آقا اباعبدالله الحسین (ع)در روستای گنبد پیر محمد  شهرستان ملکشاهی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعلام عزای سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین (ع) در روستای گنبد پیر محمد شهرستان ملکشاهی برگزار شد.

این مراسم هر ساله به‌منظور اعلام عزا و استقبال از ماه محرم در شهرستان ملکشاهی برگزار می‌شود. در این مراسم اقشار مختلف مردم به‌صورت پیاده، فاصله بین شهر ملکشاهی تا گنبد پیرمحمد را طی کرده و با حضور در صحن مطهر حرم امامزاده سید محمد عابد (ع) به عزاداری پرداختند که در این مسیر نیز برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اجرا شد.

مراسم اعلام «عزا» در روستا گنبد پیرمحمد ملکشاهی برگزار شد

مردم این شهرستان بانوای سوزناک «ساز و سرنا» در آئینی که به زبان محلی «چمر» خوانده می‌شود، لبیک‌گویان، حسین گویان، قدم‌به‌قدم را با پای دل در گرمای تابستان در مسیر ملکشاهی تا روستای گنبد پیرمحمد را برمی‌دارند تا عشق و ارادت خود را به عاشورا و سید و سالار شهیدان تا بعد از ۵ ساعت پیاده‌روی به منصه ظهور برسانند.

مردم ملکشاهی از چندسال گذشته حرکت بسیار خوبی را آغاز کردند که به این سنت زینت خاصی بخشیده و باعث ماندگاری آن شده است.

مراسم اعلام «عزا» در روستا گنبد پیرمحمد ملکشاهی برگزار شد

حرکت خودجوش مردم ملکشاهی در پیشواز محرم و اعلام عزا، نقطه عطفی در تاریخ عزاداری‌های مردم این مناطق است. این حرکت خودجوش مردم ملکشاهی در استقبال از ماه محرم حتی قابلیت ثبت ملی را دارد.

این مراسم هرساله به همت سپاه ناحیه ملکشاهی، دفتر امام‌جمعه و هیئت امنا امامزاده سیدمحمدعابد (ع) با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

کد مطلب 5839532

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    نظرات

    • حمید IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
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      پاسخ
      سلام از مردم ملکشاهی در دوران جنگ تحمیلی 8ساله خاطرات خوبی داریم خدا نگهدارتان باشد

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