پولادگر: روال قانونی برای انتخاب اعضای هیات رئیسه بوکس طی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پولادگر پس از پایان مجمع انتخابات فدراسیون بوکس با تبریک به حسینی گفت: او با کسب اتفاق آرا مسئولیت مهمی برای دوره پیش رو عهدهدار شده است. بوکس یکی از رشتههای المپیکی است و به واسطه اتفاقات چند ماه گذشته دچار نوسان بود که امروز با حضور اعضای محترم مجمع، انتخابات برگزار شد و امیدواریم با این انتخاب بوکس به شرایط خوبی در آینده برسد.
وی افزود: حسینی یکی از چهرههای شناخته شده در بوکس است البته فکر کنم او سخنران خوبی نیست اما تمام ویژگیهای یک رئیس خوب را دارد. البته افرادی که خوب حرف نمیزنند، خوب عمل میکنند و امیدوارم او در عرصه عمل موفق باشد. او سابقه حضور در مدیریت فدراسیون را دارد و سالها در کنار احمد ناطقنوری فعالیت کرده است و تجربه مدیریتی دارد.
وی گفت: او تجربه قهرمانی و تحصیلات عالی در حوزه ورزش هم دارد و همه بهانه از او گرفته میشود که با این سبقه، مسبب اتفاقات خوب در بوکس نباشد. توقع همه این است که شرایط بوکس بسیار بهتر شود. من از طرف وزارتخانه قول همه نوع همراهی را دادهام تا بوکس به روزهای خوبش برگردد. تک مدال بوکس در عرصه جهانی نشان میدهد که این رشته پتانسیل عرض اندام در سطح جهانی را دارد و وقتی این رشته سهمیه المپیک گرفته، نشان از آن دارد که بوکس میتواند در المپیک هم حرفی برای گفتن داشته باشد. امیدوارم با تلاش و همت همگی، سکوهای پیشرو فتح شود. ما از این رشته توقع داریم و حالا با ریاست حسینی توقعاتمان بالاتر رفته است.
پولادگر با اشاره به پیشرو بودن بازیهای آسیایی هانگژو و حضور ۵ ورزشکار این رشته در این رویداد گفت: بوکس فرصت کسب ۵ مدال در بازیهای آسیایی را دارد و امتیازات بازیهای آسیایی میتواند در کسب سهمیه المپیک این رشته نقش داشته باشد. امیدوارم نتایج قابل قبولی در بازیهای آسیایی بگیرد. اولین هدف ما بازیهای آسیایی و سپس بازیهای المپیک است و برای همه آرزوی موفقیت دارم.
معاون قهرمانی وزیر ورزش با اشاره به خدمات ناطقنوری در بوکس افزود: لازم است به برادر عزیزم ناطقنوری که حق زیادی بر گردن بوکس دارد و امروز در بستر بیماری است، ادای احترام کنم. وی تلاش زیادی برای توسعه و رونق این رشته داشته است. به استاد ارجمند جناب اردلان از پیشکسوتان بوکس هم ادای احترام دارم.
پولادگر با تاکید بر اینکه انتخاب اعضای هیئت رئیسه فدراسیون بوکس امروز برگزار نمیشود، گفت: با توجه به اینکه رأیگیری برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه روال قانونی خود را طی نکرده و امروز نمیتوان دو نایب رئیس، ۲ کارشناس خبره، نماینده هیئتهای استانی در هیئت رئیسه و نماینده باشگاهها را انتخاب کرد و در کوتاهترین زمان ممکن، مجمع فوقالعاده برگزار میکنیم تا اعضای هیئت رئیسه انتخاب شوند.
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