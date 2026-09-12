«کانی» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «کانی» به نویسندگی و کارگردانی گشین میراحمدی و تهیه‌کنندگی علی کشاورز، پس از پایان فیلمبرداری در شهرستان پاوه استان کرمانشاه و طی کردن مراحل فنی، آماده نمایش شد.

گشین میراحمدی، دانش‌آموخته کارشناسی سینما گرایش کارگردانی و دانشجوی کارشناسی‌ارشد سینما از دانشگاه پارس تهران است. وی پیش‌ازاین، نویسندگی و کارگردانی فیلم‌های کوتاه «تار و پود» و «رزگار» را بر عهده داشته است.

در خلاصه داستان «کانی» آمده است: «پسربچه‌ای به علت بیماری از سوی بچه‌های روستا، طرد شده است. روزی، بچه‌ها در صفِ برداشتن آب از سرچشمه (کانی) ایستاده‌اند که پسربچه، بدون نوبت، سطل خود را پُر و فرار می‌کند. بچه‌ها، او را دنبال می‌کنند و از آنچه می‌بینند، شگفت‌زده می‌شوند.»

راژان زمردی، موژان شبرند، ماهان وفاصفت، ربین یوسفی، یارما حسینی، آریو نصیری، ارمیا نصیری، آرسام محمد کریمی، سانیار تنهاییان، کریم صالحی، مرضیه رحیمی و حفصه ولدبیگی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل فیلم کوتاه «کانی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: گشین میراحمدی، تهیه‌کننده: علی کشاورز، مجری طرح: فرهاد افراسیابی، مدیر فیلم‌برداری: وریا عبدیانی، تدوین: وحید احمدی، طراحی و ترکیب صدا: پژمان راژ، صدابردار: پوریا فتاحی، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، آهنگساز: بهادر بهنود، مدیر تولید، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سینا ولدبیگی، استوری‌بورد: فراز سیدعباسی، دستیاران کارگردان: هلاله محمدی، آندیا افراسیابی، دستیاران فیلم‌بردار: سیروان خضری، دیار حسینی، طراح گریم: رعنا خالدی، طراح صحنه: کامران رمضانی، طراح لباس: سوما عیسی‌پور، بازیگردان: زانکو محمدی، منشی صحنه: پانته‌آ جوانمیری، دستیار صدا: فرشید مروت، دستیاران تولید: مبین بایزیدی، آزاد شکری، حمل‌ونقل: فرخ شریفی، صباح احمدزاده، پشتیبان فنی: انجمن سینمای جوانان سنندج، تجهیزات سیمرغ طلایی سنندج، عکاس: پژمان شجاعی، طراح پوستر: متین خیبلی و مشاور رسانه‌ای: فرانک قنبری.