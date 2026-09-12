به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح شنبه در دیدار مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر اظهار کرد: فرهنگ هلال‌احمر با مفاهیمی همچون ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت به مردم پیوندی عمیق دارد و یاد و نام شهدا، به‌ویژه شهدای امدادگر، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت این جمعیت است.

وی افزود: نسل‌های آینده باید با این سرمایه ارزشمند و فداکاری‌های امدادگران و شهدای امدادگر آشنا شوند و برای تحقق این هدف، ثبت و روایت دقیق خاطرات و تجربیات نیروهای امدادی اهمیت زیادی دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در زمینه ثبت خاطرات و روایت‌های امدادگران، معرفی شهدای امدادگر و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و ترویجی با اداره‌کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و مقاومت استان همکاری کند.

ایزدپناه با اشاره به ضرورت حفظ تاریخ شفاهی امدادگران گفت: بخشی از تجربه‌های ارزشمند نیروهای امدادی در دوران جنگ تحمیلی در خاطرات و روایت‌های آنان نهفته است و ثبت این تجربیات می‌تواند به حفظ میراث فرهنگی و تاریخی جمعیت هلال‌احمر و انتقال آن به نسل‌های آینده کمک کند.

وی ادامه داد: همکاری میان هلال‌احمر و مجموعه حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و مقاومت می‌تواند زمینه مناسبی برای معرفی خدمات امدادگران، گرامیداشت شهدای امدادگر و ترویج فرهنگ ایثار و خدمت در جامعه فراهم کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر اظهار کرد: یاد و نام شهدای امدادگر باید در کنار فعالیت‌های امدادی و فرهنگی جمعیت زنده نگه داشته شود و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های مشترک در این زمینه را توسعه دهیم.