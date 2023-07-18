به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور خبرنگاران به عنوان سفیران مصرف بهینه در مراکز مهم و حساس صنعت برق گامی ارزشمند در برای آگاه سازی جامعه از مشقت‌ها و دشواری‌های وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به گرمای روزافزون هوا در تابستان امسال شاهد شکستن رکورد مصرف برق در استان هستیم لذا همگان باید رسالت خطیر خود را در این مقطع زمانی حساس ایفا کنند.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر با ورود استان بوشهر به پیک بار مصرف برق، شاخص مصرف استان از ۲ هزار و ۱۰۰ مگاوات عبور کرد که این میزان مصرف زنگ خطر را برای استان بوشهر به صدا درآورده است.

لزوم صرفه جویی در زمان پیک بار

حشمتی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های جوی مبنی بر تداوم گرما و رطوبت در استان باید هم استانی نهایت تلاش خود را برای مصرف بهینه و اصولی بکار گیرند.

وی افزود: در این مقطع حساس از لحاظ آب و هوایی تنظیم دمای کولرها روی دمای ۲۴ درجه سانتیگراد، سرویس و شستن به موقع کولرها، استفاده از ظرفیت نور طبیعی برای تأمین روشنایی منازل و استفاده از دستگاه‌های پرمصرف در ساعت‌های غیر پیک از ساعت ۱۰ شب تا ۱۰ صبح در دستور کار جدی مشترکان هم استانی باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر یادآور شد: پیک ساعت برق از ۱۱ تا ۱۷ تعریف شده است که مشترکان فهیم هم استانی باید در این بازه زمانی در مصرف برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.

وی اظهار داشت: یکی از اقدامات ارزنده وزارت نیرو اختصاص پاداش به مشترکان خانگی اهم از پرمصرف و کم مصرف‌ها است که این رقم نسبت به سال قبل با افزایش ۲۰ برابری روبرو است.