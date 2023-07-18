آمار تکان دهنده اشتباهات تاثیرگذار داوری در لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد افشاریان در سمینار پیش فصل داوران لیگ برتر فوتبال گفت: بدون اینکه به نامها توجه داشته باشیم بر اساس آیتمهای مدنظرمان اقدام کردیم. بدون نیت بد و و اینکه بگوییم نسبت به شخصی ذهنیت قبلی داشته باشیم ۹۱ نفر را انتخاب کردیم. در روزهای گذشته واقعاً فشار وحشتناکی را تحمل کردم!
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال آماری شگفتانگیز از عملکرد داوران در فصل گذشته ارائه کرد و گفت: در فصل گذشته ۲۴۰ بازی قضاوت شد. نتیجه ۱۲.۵ درصد بازیهای لیگ یعنی تعداد ۳۰ بازی توسط داوران تغییر پیدا کرد، یعنی نتیجه را به اشتباه به حریف دادند. در نتیجه ۲۰ مسابقه هم دخیل نبودند ولی یک بازی که نتیجه آن ۳ بر صفر بوده با اشتباه ۴ بر صفر شده و نتیجه تغییر کرده است. در مجموع ۲۱ درصد بازیها با رفتارهای داوران ما بالا و پایین شده است. قضاوت با اشتباه همراه است. در دنیا هم وجود دارد اما آنها از VAR کمک میگیرند. یقین دارم داوران ما اشتباهاتشان را کم میکنند و اتفاقات خوبی در فصل آینده میافتد. من، کمیته داوران و همینطور فدراسیون فوتبال مقصر بودهایم.
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال از تصمیم تنبیهی جدید برای داوران ضعیف صحبت کرد و تاکید داشت: هر داوری با هر مقام و پستی اگر جزو ۴ نفر آخر داوران لیگ برتر به لحاظ امتیازی باشد، به لیگ یک میرود و ۴ نفر از لیگ یک به لیگ برتر منتقل میشوند. از هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال تقاضا دارم با توجه به گردش مالی که در لیگ برتر وجود دارد دستمزد خوبی به داوران پرداخت و احترام آنها حفظ شود. خواهش میکنم حق الزحمه داوران دوبرابر شود.
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