به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی الدینی صبح سه شنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به مشکلاتی که سال گذشته در یزد در زمینه سرویس مدارس وجود داشت، اظهار کرد: نابسامانی سرویس مدارس هم شهرداری، هم والدین دانش آموزان و هم مدارس را دچار مشکل کرده بود.

وی با برشمردن مشکلات حمل و نقل سرویس مدارس در سال تحصیلی گذشته عنوان کرد: از آذر ماه سال گذشته همکاری خوبی بین شهرداری و اداره کل آموزش و پرورش استان در زمینه ساماندهی حمل و نقل مدارس در سال جدید صورت گرفت.

محی الدینی با اشاره به تصمیماتی که در زمینه تغییر زمان شروع مدارس و همچنین نرخ حمل و نقل اتخاذ شده است، بیان کرد: نرخ سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان قطعی و به مدارس ابلاغ می شود.

وی یادآور شد: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در حال برنامه ریزی در زمینه افزایش سرویس های مدارس از جمله ماشین های سواری و مینی بوس است.

شهردار شهر میراث جهانی یزد با اشاره به اینکه سال گذشته اولین سال بعد از پایان همه گیری کرونا بود و مشکلاتی در زمینه اطلاعات و آمار و همچنین وضعیت نابسمان قیمت گذاری ها، وجود داشت، اظهار امیدواری کرد: در مدت زمان باقیمانده تا بازگشایی مدارس تمهیداتی اندیشیده شود تا برای سال تحصیلی جدید، کمترین مشکل در زمینه حمل و نقل دانش آموزان برای خانواده ها، دانش آموزان و همشهریان عزیز ایجاد شود.