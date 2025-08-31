ناوگان حمل و نقل عمومی یزد در روزهای اول و دوم مهر رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محی الدینی با بیان تداوم فعالیت سه ساله ستاد مهر شهرداری یزد برای استقبال از سال تحصیلی جدید، گفت: خوشبختانه در سومین سال فعالیت این ستاد توانستیم با استفاده از تجربیات سالهای گذشته، برنامهریزی مطلوبی برای آماده کردن شهری ایمن و پرنشاط برای استقبال از سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ داشته باشیم.
محی الدینی، زیباسازی و رنگ آمیزی دیوارههای بیرونی مدارس، بهسازی و لکه گیری آسفالت، خطکشی عابر پیاده و احداث سرعتگیر در صورت لزوم برای مدارس و مجتمعهای آموزشی واقع در کنار معبرهای اصلی یا فرعی شهر، ممنوعیت صدور مجوز جدید حفاری از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر را از جمله اقدامات ستاد مهر شهرداری عنوان کرد و گفت: با همکاری آموزش و پرورش و شورای ترافیک استان نکاتی که لازم است در خصوص ایمن سازی معابر اصلی انجام شود، در دستور کار این ستاد قرار گرفته است، تا انشاالله سال تحصیلی بدون حادثهای را داشته باشیم و مهری با نشاطی برای همه دانشآموزان یزدی رقم بخورد.
وی با بیان این که با مصوبه شورای اسلامی شهر، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری در روزهای اول و دوم مهر رایگان میباشد، افزود: در راستای فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک در روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس، لایحهای در خصوص افزایش این مدت در حال آماده سازی و ارسال به شورای اسلامی شهر میباشد که در صورت تصویب به اطلاع عموم میرسد.
شهردار یزد، تشکیل ستاد مهر را اقدامی شایسته در راستای خدمات دهی مطلوب به دانشآموزان، خانوادهها و تمامی کسانی که به نحوی با این موضوع مرتبط هستند، عنوان کرد و گفت: این ستاد به مثابه یک قرارگاه عملیاتی از یک سو مسئولیت هماهنگی درون سازمانی بین همه بخشهای شهرداری را برعهده دارد و از سوی دیگر سعی دارد با ایجاد همکاری و هم افزایی مطلوب با دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه نظیر آموزش و پرورش و پلیس راهور، شرایط را به گونهای رقم بزند که سال تحصیلی جدید، در محیطی آرام، ایمن و پرنشاط آغاز شود.
