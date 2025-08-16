حفاری در شهر یزد از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محی الدینی با اشاره به سومین سال فعالیت ستاد مهر در شهرداری یزد گفت: خوشبختانه امسال با برنامه ریزی انجام شده، از یک ماه قبل از بازگشایی مدارس، این ستاد فعالیت خود را برای آماده کردن شهر برای استقبال از سال تحصیلی جدید آغاز کرد.



محی الدینی افزود: البته در خصوص سرویس مدارس باید گفت که از ابتدای سال جاری، فعالیت همکاران مان در سازمان حمل نقل بار و مسافر شهرداری با تعیین نرخ پیشنهادی سرویس‌ها و تصویب آن در شورای اسلامی شهر، جذب سرویس‌های جدید و اقدامات مربوط به ثبت نام شرکت‌های مجاز سرویس دانش آموزی، رانندگان و همچنین دانش آموزان در سامانه سپند، به صورت جدی پیگیری شد و به نتیجه رسیده است.

شهردار یزد، آماده سازی معابر منتهی به مدارس و مجتمع‌های آموزشی را از جمله اقدامات ستاد مهر شهرداری عنوان و تصریح کرد: ممنوعیت حفاری از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه در سطح شهر توسط دستگاه‌های خدمات رسان، زیباسازی مدارس، بهسازی معابر، خط کشی عابر پیاده و احداث سرعت گیر در صورت لزوم، برای مدارسی که در کنار معبرهای اصلی یا فرعی شهر واقع شده اند، ازجمله تصمیماتی بود که در نشست این ستاد گرفته شد و برای اجرا در دستور کار شهرداری قرار گرفت.