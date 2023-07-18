شروع بحران غذا با پایان توافق صادرات محصولات کشاورزی اوکراین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، مانوئل تورِرو، نماینده انجمن کشاورزان جوان اسپانیا، گفت: عدم تمدید توافق صادرات غلات اوکراین به بحران غذایی ختم خواهد شد.
وی گفت: ما باید مراقب باشیم و چند روز صبر کنیم، شاید طرفهای حاضر در توافق مذکور موضعشان را تغییر دهند.
شب گذشته روسیه، ترکیه و سازمان ملل نتوانستند برای تمدید توافق صادرات غلات اوکراین به جمعبندی برسند و نهایتاً اجرای این توافق به پایان رسید.
توررو میگوید: ما امیدواریم که شرایط تغییر کند و این توافق بسیار مهم دوباره حاصل شود؛ چراکه درنهایت بر جریان صادرات غلات در بازار جهانی، تأثیر میگذارد.
این مقام اسپانیایی معتقد است که نبود چنین توافقی بسیار خطرناک بوده و بهطور قطع به یک بحران غذایی منجر خواهد شد.
نماینده انجمن کشاورزان جوان اسپانیا میگوید: برای این کشور که یکی از واردکنندگان غلات بهشمار میرود، عدم تمدید این توافق به افزایش قیمتها در داخل اسپانیا منجر خواهد شد و حتی صنعت دامداری این کشور را هم تحتالشعاع قرار خواهد داد.
روز گذشته ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو بهطور رسمی به ترکیه، اوکراین و دبیرکل سازمان ملل نسبت به مخالفت خود با تمدید توافق صادرات غلات اوکراین اطلاعرسانی کرده است.
به گفته این مقام روس، وزارت امور خارجه این کشور به زودی بیانیهای را درباره جزئیات موضعگیری این کشور در قبال توافق مذکور منتشر خواهد کرد.
توافق صادرات غلات اوکراین بین این کشور، روسیه، ترکیه و سازمان ملل در روز ۲۲ جولای سال گذشته و به مدت ۱۲۰ روز امضا شد و تا به حال سه بار تمدید شده است.
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