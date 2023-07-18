آغاز مرمت خانه دانایی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شفیعی گفت: عملیات مرمت خانه دانایی کرمان با اعتباری معادل ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به کرمان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قدمت این خانه تاریخی به دوره قاجار بازمی‌گردد، افزود: اندود کاهگل، استحکام‌بخشی، مرمت فضاهای داخلی و بدنه و… از فعالیت‌هایی است که در خانه دانایی انجام می‌شود.

شغیعی با بیان اینکه خانه دانایی یکی از آثار ملی ثبت شده است، بیان کرد: استان کرمان دارای جاذبه‌های گردشگری، باستانی و طبیعی بسیاری بوده که خانه دانایی شهر کرمان، یکی از این آثار تاریخی و دیدنی بیان شده است