تفاهم نامه همکاری ارتقای تولید دانش بنیان در حوزه سلامت امضاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، این تفاهم نامه همکاری طی نشستی به امضای دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر حسین نادریمنش رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس رسید.
با عقد این تفاهم نامه طرفین متعهد میشوند از تمامی ابزارها و امکانات خود به منظور اعتلای کیفی و کمی بخش صنعت، دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کشور استفاده کنند.
پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این نشست با تاکید بر اینکه اکنون هدف کشور بر تولید محصولات فناورانه متمرکز است که باید از طریق تولید علم به این مهم دست یافت، تصریح کرد: مثالی برای همکاری مشترک وزارت بهداشت و وزارت علوم میتواند همین پارک باشد.
وی افزود: دانشگاه تربیت مدرس که سالها بر حوزه پرورش مدرس تمرکز داشته و به تولید علم پرداخته است با احداث و راه اندازی پارک علم و فناوری به این باور رسیده است که در کنار تولید علم رسیدن به مرجعیت علمی و ورود به جمع سرآمدان دنیا باید از طریق فناوری برای مشکلات کشور چاره جویی شود.
پناهی با بیان اینکه راهکار تولید علم و رساندن آن به ثروت در اختیار دانشگاههاست، اظهار داشت: باید تولیدات علمی جهتدار شود و از طریق ایجاد پارکهای علم و فناوری به ثروت و فن آوری تبدیل شود است. پارکها باید محل رفت و آمد و تبادل علم و ثروت باشد؛ این دو در امتداد یکدیگر هستند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از فعالیت شرکتهای مستقر در پارک که به تولید داروی بیماریهای نادر می پردازند، ابراز خرسندی کرد و یادآور شد: بیماری های نادر به رغم کم بودن تعداد افراد مبتلا، داروهای گرانی دارند. شرکتهایی که وارد این حوزه شوند هم کمک بزرگی به بیماران میکنند و هم اقتصاد کشور را از واردات این محصولات بی نیاز میسازد و در نهایت برای اقتصاد خود این شرکتها نیز مفید است.
وی زمینههای همافزایی مورد نظر در این تفاهمنامه را برشمرد و عنوان کرد: همکاری مشترک در ایجاد و بهرهبرداری از محصولات و توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناوری، شبکهسازی و زنجیرهسازی میان کارگاهها و آزمایشگاهی تخصصی مستقر در پارک علم و فناوری، حل مسائل و نیازهای بخش سلامت از طریق راهحلهای مبتنی بر خلاقیت و فناوری واحدهای فناوری مستقر در پارک، هدایت تحقیقات کاربردی در جهت حل مسائل و هم راستا شدن فناوریهای در حال توسعه در پارک با نیازهای اصلی بخش سلامت از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
به منظور اجرای این تفاهمنامه دوساله کمیتهای متشکل از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد.
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