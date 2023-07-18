به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ویژه‌برنامه «از سرگذشت»، این برنامه با اجرای علی‌اکبر قلیچ پخش خود را در حالی از شبکه نسیم آغاز می‌کند که مخاطبان می‌توانند بیننده اولین روایت این برنامه توسط ثریا عبداللهی باشند.

ثریا عبداللهی کاراکتر اصلی فیلم «سرهنگ ثریا» به کارگردانی لیلی عاج بود که بخشی از روایت زندگی‌اش در این فیلم به جشنواره فجر رسید و در نهایت روی پرده سینما نمایش داده شد.

فریادها و بغض‌های ثریای واقعی یا همان ثریا عبداللهی پس از اکران فیلم توجه بسیاری را جلب کرد.

«سرهنگ ثریا» از فیلم های قابل توجه جشنواره فجر چهل و یکم بود که لیلی عاج به عنوان یک فیلم اولی آن را کارگردانی کرد و ژاله صامتی نقش ثریا عبداللهی را به خوبی روی پرده برد.

وی قرار است امشب ۲۷ تیر سال ۱۴۰۲ و در اولین قسمت «از سرگذشت» داستان دوراهی زندگی‌اش را با حضور بهروز افخمی روایت کند.

«از سرگذشت» دوراهی‌های زندگی افراد را روایت می‌کند. مجالی را که یک تصمیم می‌تواند شکل زندگی یک انسان را تغییر دهد و او را به چالش بکشد. روایت‌هایی عجیب از زیست مردمی ساده و تصمیماتی شجاعانه. در کنار این روایتگران چهره‌های شناخته شده قرار می‌گیرند و درباره این تصمیمات سخن می‌گویند.

این برنامه‌ گفتگو محور به تهیه‌کنندگی محسن نجفی سولاری، کارگردانی محمد پیوندی و اجرای علی‌اکبر قلیچ از اول ماه محرم سال ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۰ مهمان مخاطبان شبکه نسیم خواهد بود.