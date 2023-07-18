به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و بررسی کتاب «یاس کبود» نوشته راضیه تجار که به تازگی توسط کتابستان معرفت منتشر و روانه بازار نشر شده، فردا چهارشنبه ۲۸ تیر با حضور این نویسنده، کامران پارسی نژاد و شیما جوادی به عنوان منتقد فردا در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود.
یاس کبود عاشقانه ای آرام در حال و هوای روزهای تهران قدیم است. جایی حوالی چهار راه سر چشمه، در خانههایی با دیوارهایی خوش رنگ، حیاطهایی بزرگ و محاط بر حوضهای آبی رنگ. پر از گلدان و بوتههای یاس خوش عطر که درز دیوارها را میگیرند و بالا میروند و سر می کشند داخ کوچهها.
روزهایی خوش عطر که هم عصر با استبداد رضا خانی شده است و بیرون این چهار دیواریها را به غایت نا امن ساخته است. دیگر کوچههای تهران محل امنی برای زنان نیست.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
«این سرما را تنها یک چیز بر هم میزند. مشتی یاس که در جیب بغل داشت. که هرگاه سر خم میکرد و نفسی عمیق میکشید این عطر و بو نرمتر از نرم، تا عمق جانش فرو مینشست.
عصر به خانه سرهنگ رفته بود. نه با چادر که بی چادر. نه با روبنده که بی روبنده. نه با پای جورابدار که با شلیته و تنبان بالای زانو. برای یک دم دلش فرو ریخته بود. وقتی در را به رویش گشوده بود رو گردانده و استغفر اللهی گفته بود…»
مراسم رونمایی و بررسی «یاس کبود» فردا چهارشنبه ۲۸ تیر از ساعت ۱۰ صبح در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران واقع در خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و شهید برادران مظفر جنوبی پلاک ۱۰۸۰ طبقه منهای یک برگزار میشود.
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