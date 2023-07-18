۴۰۰میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به طرح مدیریت مصرف برق و تاریخچه آن گفت: سال گذشته نیز طرح پاداش مدیریت مصرف برای مشترکان خانگی اجرا شد، اما فقط به مشترکانی که مصرفی کمتر از الگوهای تعیین شده داشتند تعلق میگرفت که این الگو در ماههای گرم سال برای مناطق عادی کشور ۳۰۰ کیلووات ساعت و برای مناطق گرمسیر که مجبور به استفاده مستمر از کولرهای گازی هستند ۱۰ برابر آن یعنی ۳۰۰۰ کیلووات ساعت تعیین شده است. وی اضافه کرد: اما در سال جاری وزارت نیرو برنامه را به این شکل تغییر داد که مشترک چه مصرفش کمتر از الگو باشد چه بیشتر، در صورتی که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته مصرف برق خود را کاهش دهد، مشمول دریافت پاداش میشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران توفیقات به دست آمده در حفظ پایداری شبکه برق کشور با وجود افزایش دمای هوا و افزایش مصرف را ابتدا مرهون همکاری مردم و همچنین زحمات کارکنان صنعت برق دانست و اظهار داشت: بیش از یکصد هزار نفر از کارکنان صنعت برق در بخشهای دولتی و خصوصی فعال هستند که در نیروگاهها، شبکههای برق انتقال و یا توزیع نیروی برق فعالیت میکنند و همگی در آماده باش کامل هستند. که جا دارد از همه تشکر کنم.
وی در ادامه تشریح وضعیت مصرف برق در صنایع گفت: بیشترین تعداد واحدهای صنعتی، صنایع کوچک و کارگاهها هستند که هیچ گونه محدودیتی در صرف برق ندارند، سپس صنایع متوسط هستند که در شهرکهای صنعتی فعالیت میکنند و یک نیمروز را در هفته شامل مدیریت مصرف میشوند و در شش و نیم روز باقی مانده میتوانند مصرف داشته باشند و اگر چنین صنعتی خارج از شهرک باشد نیز چنین شرایطی دارد.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار، تاکنون نسبت به سال ۱۴۰۱ توانستهایم ۱۵ درصد انرژی بیشتری به صنایع بزرگ تحویل دهیم. در صنعت فولاد که ۵۰ درصد از انرژی صنایع بزرگ کشور را به خود اختصاص داده اند شاهد یک رشد ۲۰ درصدی بودهایم. سیمانیها ۱۰ درصد و سایر فلزات مانند مس وآلومینیوم ۱۲ درصد بیشتر از سال گذشته انرژی دریافت کردهاند. این افزایش برقرسانی به صنایع را باز هم مرهون همکاری بسیار خوب مردم عزیز خصوصاً در ساعات اوج مصرف (ساعت ۱۱ تا ۱۷ در روز و از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در شب) هستیم و توصیه ما این است که در این زمانها از وسایل پرمصرف استفاده نکنید و اگر هم اضطرار استفاده پیش آمد، به طور همزمان از این وسایل استفاده نشود.
ایشان افزود: در این هفته نیز دو سه روز بسیار گرم داشته ایم و همچنان پیش بینی افزایش دما که همان پدیده گنبد حرارتی است را داریم و امیدواریم کماکان مردم عزیز همکاری کنند تا انشالله بتوانیم در انجام مأموریتها موفق بوده و برق را به همه مشترکان برسانیم.
رجبی مشهدی در خصوص افزایش سالیانه مشترکان بیان کرد: سالیانه حدود یک میلیون مشترک به شبکه افزوده میشود که از این تعداد حدود ۸۰ درصد مشترکان خانگی هستند، یعنی بیش از ۸۰۰ هزار مشترک خانگی اضافه میشود. معمول و متعارف امر این است که سالانه ۵ درصد رشد مصرف این دسته از مشترکان را داشته باشیم که بسیار بر افزایش مصرف تأثیرگذار است. وی گفت: همچنین امسال عامل افزایش بیسابقه دما نسبت به سالهای گذشته را داشتیم که مزید بر افزایش سایر عوامل در افزایش مصرف شد، اما همچنان پتانسیل مدیریت مصرف در منازل وجود دارد.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: ۸۰ درصد از مشترکان کمتر از الگوهای تعیین شده در تابستان مصرف دارند و ۲۰ درصد بیش از الگو مصرف میکنند از این ۲۰ درصد هم دو درصد بیش از ۷ برابر یک مشترک متعارف مصرف برق دارند. این گروه بدانند تعرفه آنها بر اساس قانون از یارانه برخوردار نیست.
سخنگوی صنعت برق افزود: طرح مدیریت مصرف چهار ماهه است و تا انتهای شهریور اجرا خواهد شد یعنی اگر مشترکان امروز هم تصمیم به مدیریت مصرف بگیرند، میتوانند از این پاداش بهرهمند شوند.
رجبی مشهدی در پایان این گفتوگو با تاکید بر شیوههای ساده مدیریت مصرف برق گفت: راهکارهای ساده اما تأثیرگذاری مانند تنظیم دمای کولرهای گازی روی درجه ۲۴ یا بالاتر، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده از نور طبیعی در روز و خاموشی لامپهای اضافه و عدم استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف در کاهش مصرف برق بسیار تأثیر گذار است و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق را به دنبال دارد.
نظر شما