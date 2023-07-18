اینترنت ثابت ایران رشد و موبایل افت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپیدتست جدیدترین گزارش خود از وضعیت سرعت اینترنت ایران و جهان در ماه ژوئن را منتشر کرد.

طبق این گزارش در ماه گذشته میلادی در سراسر جهان میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۲.۹۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۸۱.۶۰ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط ۲پ له ای ایران در رده بندی اینترنت موبایل

همچنین براساس وب سایت اسپید تست میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ژوئن ۲۰۲۳ میلادی ۳۴.۶۵ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن نیز رده ۶۷ بین کشورهای جهان ثبت شده که نسبت به ماه گذشته ۲ پله سقوط کرده است.

از سوی دیگر جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با پر سرعت ترین اینترنت ثابت یک پله نسبت به ماه قبل رشد کرده و به رده ۱۴۵ رسیده است. میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۱.۸۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

رشد ۵۹ پله‌ای برونئی در فهرست پر سرعت ترین های اینترنت موبایل

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در ماه ژوئن در رده نخست و دوم مانند ماه گذشته به ترتیب امارات متحده عربی (۲۰۰.۲۴ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۸۲.۹۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده سوم نیز کویت با میانه سرعت اینترنت ۱۵۲.۹۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. در رده چهارم نروژ با یک پله سقوط نسبت به ماه قبل قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۴۳.۸۳ مگابیت برثانیه است.

اما در رده پنجم فهرست برونئی با میانه سرعت ۱۲۹.۰۴ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۱۳ پله رشد کرده است.

کره جنوبی با میانه سرعت موبایل ۱۲۵.۲۸ مگابیت برثانیه در رده ششم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به مه می یک پله رشد کرده است.

در رده هفتم دانمارک قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۲۲.۳۰ مگابیت برثانیه است.

در رده نهم اروگوئه با میانه سرعت ۱۱۶.۳۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در ژوئن نسبت به ماه قبل ۵۹ پله رشد کرده است. هلند با میانه سرعت ۱۰۸.۰۶ مگابیت برثانیه در رده دهم فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه می هیچ تغییری نکرده است.

سنگاپور و امارات در صدر پر سرعت ترین های فهرست اینترنت ثابت

از سوی دیگر در رده بندی ژوئن ۲۰۲۳ میلادی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت سنگاپور در رده نخست قرار دارد. میانه سرعت اینترنت موبایل کشور مذکور ۲۴۷.۲۹ مگابیت برثانیه است. در رده دوم و سوم به ترتیب امارات متحده عربی (۲۳۹.۲۰ مگابیت برثانیه) و شیلی (۲۲۹.۴۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

هرچند جایگاه امارات در رده بندی ماه ژوئن یک پله رشد کرده اما شیلی در این فهرست یک پله سقوط کرده است. هنگ کنگ با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۱۵.۱۲ مگابیت برثانیه در رده چهارم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

از سوی دیگر در رده پنجم چین با میانه سرعت ۲۰۹.۴۰ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه می یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های ششم و هفتم به ترتیب تایلند (۲۰۶.۶۰ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۲۰۵.۲۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. تایلند در این فهرست نسبت به ماه قبل یک پله صعود و آمریکا یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم و نهم به ترتیب دانمارک (۱۹۹.۲۶ مگابیت برثانیه) و اسپانیا (۱۸۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی ژوئن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده دهم نیز موناکو با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۷۵.۳۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه می ۱۰ پله صعود کرده است.