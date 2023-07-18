۲۵ ایده پرداز برتر رویداد «ایده شو یزد پلاس» تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر یزد در مراسم اختتامیه این رویداد با تشکر از مشارکت دانش آموزان و خانوادههایشان در مدیریت شهر با ارائه ایدههای خلاقانه، این ظرفیت را فرصت مناسبی برای مدیریت شهری برای بهره برداری از ایدههای جدید و نو دانست.
عزیزالله سیفی گفت: بخشهای مختلف مدیریت شهری نیازمند ایدههایی است که با نیاز روز جامعه تناسب داشته باشد و بسیاری از این ایدهها میتواند در راستای حفاظت و حراست از میراث ارزشمند شهرمان که فرهنگ اصیل، معماری اسلامی و آداب و رسوم زیبا و منحصر به فرد است به کار گرفته شود.
وی اعلام کرد: بسیاری از میادین شهر نامگذاری شده اما فاقد المان و نماد هستند و این کمبود میتواند با ایده پردازی دانش آموزان جبران شود و میتوان از دانش آموزان بهترین ایده دهندگان المانهای شهری را بسازیم.
رئیس شورای شهر یزد با اشاره به ارائه ایدههای جشنواره در حوزه زیباسازی و بازی اعلام کرد: رویکرد جشنواره میتواند به سایر بخشهای خدمات شهری از جمله ترافیک، حمل ونقل، مدیریت پسماند تسری یابد چرا که شهر نیازمند ایدههایی برای ارائه خدمات بهتر در همه حوزهها با مشارکت و بر اساس سلایق مردم است.
وی به اهمیت دیدگاه اقتصادی و قابلیت اجرایی به ایدهها تاکید کرد و افزود: مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری در این زمینه پیش قدم شده است تا بتوانیم با جمع آوری ایدههای برتر شهر را زیباتر و آبادتر کنیم و در این میان نقش پررنگ دانش آموزان بیشتر به چشم خواهد آمد.
گفتنی است؛ دومین دوره رویداد «ایده شو یزد پلاس» شب دوشنبه با تجلیل از برگزار کنندگان و برگزیدگان به کار خود پایان داد. ایده پردازان برتر این رویداد شیوا رحیمدل، ابوالفضل عجمی ثالث فدافن، زهرا فرشی، امیر غفوری پور، پرهام نعیمی پور، پوریا پروانه اول، پارسا پروانه اول، تسنیم تجملیان، کیمیا خاکی، امیرحسین موحدی، عرفان اخوان تفتی، علی اصغر عبداللهی، ریحانه یوسفیان، زهرا سرسنگی علی آباد، مهرسا نیکپور، سارینا سرسنگی علی آباد، سهیل عباسی پور، نازنین فلاح تفتی، ثمین ایزدی، میترا مژگانیان، امیرمحمد محمودی، آنا کارگر قادرآبادی، ستایش زارع، نگین زارع و امیرعلی خالصی مورد تقدیر قرار گرفتند.
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